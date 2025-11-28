임규호 서울시의원 “730억짜리 광화문광장 사업, 원점 재검토해야”

730억 광화문광장 ‘받들어총’ 서울시 투자심사 회의록 검토

서울시 투자심사 위원장 “좀 큰 문제인 것 같은데요, 어떻게 하면 될까요”

임 의원, 바뀐 사업관련 “신규 심사 필요”… 내부 질타

말도 많고 탈도 많은 서울 토건사업, 일명 730억원짜리 광화문광장 ‘받들어총’에 대해 서울시 투자심사위원들마저 부정적이었던 것으로 밝혀졌다.서울시의회 임규호 의원(더불어민주당, 중랑2)이 확보한 서울시 투자심사위원회 회의록에 따르면, 광화문광장 사업은 2번 심사를 받았다. 첫 심사였던 작년 9월, ‘대형 국기게양대, 꺼지지 않는 불꽃’ 조형물에 대해 당시 위원장은 “해외 사례를 보니까 전쟁기념관이나 재향군인기념관 이런 데 꺼지지 않는 불꽃이 있는데 한국도 용산에 전쟁기념관 있잖아요. 그런데 분리하는 방안이 좋지 않을까요”라고 발언한 것으로 파악됐다.참석한 위원들 역시도 “그게 소위 군인 기념하고 전쟁 기념하고 이런 건데 이걸 가지고 국가상징물이라고 과연 할 수 있느냐는 사업에 대한 근원적인 워딩에 대한 이슈는 있을 것 같다”라며 우려하는 분위기가 만연했던 것으로 전해졌다.이후 사업은 여론의 뭇매를 맞고 108억대 국기게양대에서 730억짜리 감사의 정원으로 바뀌며 올해 8월 26일 투자심사위원회 재심사를 다시 거치게 됐다. 이 자리에서는 더 큰 비판이 쏟아졌다.특히 조형물 형상과 사업비 규모가 전부 바뀌었는데 새로운 신규심사가 아닌 재심사로 들어왔는지, 왜 국가상징조형물이라고 하면서 6·25참전으로 조건을 붙어놨냐는 의문이 이어졌다. 한 위원은 “이게 국기게양대로 해서 심사가 끝났는데 … 거기에 논란이 생겼어요. 이게 바뀐거에요. 입찰 안내서 안의 내용은 아예 6·25 참전으로 나갔더라고요. 그러니까 지침에서 벌써 그렇게 롤을 주고 들어갔기 때문에 이렇게 나왔고, 지금 변경해서 이렇게 정한 거는 다른 얘기”라고 강조했다.또 다른 위원은 “처음에 저희가 심사했을 때와 전혀 다르게 왔고, 그러면 이게 재심이 아니라 새로운 심사로 다시 들어와야 되는 거 아닌가”라며 질타했다. 위원장은 “당초 사업과 주제, 사업비, 내용이 완전히 달라졌기 때문에 새로운 사업으로 봐야 되는지 판단이 필요”하다며 “전혀 다른 사업이 들어왔는데 이거 재심사로 처리해도 되나요…다 6.25로 바뀌었거든요. 이게 좀 큰 문제인거 같은데요”라고 말했다.그러나 서울시는 실시설계를 먼저 들어간 뒤 투자심사를 후에 받아 되돌릴 수 없는 상황이었고, 위원장은 “큰 흐름은 바꿀 수 없을 것 같고, 조건부로 추진하되 내용을 최대한도로 보완하는 걸로 되지 않을까 싶다”면서 조건부추진했던 것으로 밝혀졌다.이에 임 의원은 “서울시가 행정절차를 교묘하게 왜곡하며 730억짜리 광화문광장 사업을 무리하게 강행하고 있다”면서 “서울시에서 선발된 투자심사위원 조차 걱정과 우려, 비판하는 있는 사업을 당장 원점 재검토해야 한다”고 밝혔다.온라인뉴스팀