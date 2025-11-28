구미경 서울시의원, 성동구 봉사자 서울시의회 의장상 추천… 지역사회 헌신 조명

구 의원, 지역 봉사자들께 존경과 감사 전해

봉사자들과 간담회 통해 지역 발전 위한 현안 논의

이미지 확대 구미경 서울시의원(왼쪽 첫 번째)이 최호정 의장(왼쪽에서 네 번째) 및 수상자들과 함께 기념사진을 찍고 있다.

서울시의회 기획경제위원회 구미경 의원(성동구 제2선거구, 국민의힘)은 지난 26일 서울시의회 의장실에서 열린 성동구 지역주민에 대한 서울시의회 의장 표창 수여식을 주선하고 참석해 수상자들을 격려했다.이번 표창은 구 의원이 평소 지역사회와의 긴밀한 소통을 통해 발굴한 유공자들에게 수여되었다. 구 의원은 그동안 성동구 지역에서 지역사회 발전과 주민 복리 증진, 소외계층 지원을 위해 묵묵히 봉사해 온 주민 5명을 서울시의회에 추천했으며, 이들의 헌신을 인정받아 의장 표창이 수여되었다.이날 표창 수여식에는 최호정 서울시의회 의장이 직접 참석해 수상자들에게 표창을 전달하며 그동안의 노고에 감사를 표했다.또한 구 의원은 수상자들과 간담회를 갖고 지역 현안과 민원 사항을 공유하며 수상 소감을 나누는 시간을 가졌다.구 의원은 “지역사회를 위해 묵묵히 봉사해 오신 분들이 계시기에 우리 지역이 더욱 살기 좋고 빛나는 곳이 되고 있다”라며 “평소 주민들과의 소통을 통해 이렇게 헌신하시는 분들을 발굴하고 격려할 수 있어 뜻깊다”고 말했다.이어 “앞으로도 현장의 목소리에 귀 기울이며, 지역을 위해 애쓰시는 분들의 노력이 빛날 수 있도록 의정활동에 최선을 다하겠다”고 강조했다.온라인뉴스팀