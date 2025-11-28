메뉴
구미경 서울시의원, 성동구 봉사자 서울시의회 의장상 추천… 지역사회 헌신 조명

수정 2025-11-28 10:47
입력 2025-11-28 10:47

구 의원, 지역 봉사자들께 존경과 감사 전해
봉사자들과 간담회 통해 지역 발전 위한 현안 논의

구미경 서울시의원(왼쪽 첫 번째)이 최호정 의장(왼쪽에서 네 번째) 및 수상자들과 함께 기념사진을 찍고 있다.
구미경 서울시의원(왼쪽 첫 번째)이 최호정 의장(왼쪽에서 네 번째) 및 수상자들과 함께 기념사진을 찍고 있다.


서울시의회 기획경제위원회 구미경 의원(성동구 제2선거구, 국민의힘)은 지난 26일 서울시의회 의장실에서 열린 성동구 지역주민에 대한 서울시의회 의장 표창 수여식을 주선하고 참석해 수상자들을 격려했다.

이번 표창은 구 의원이 평소 지역사회와의 긴밀한 소통을 통해 발굴한 유공자들에게 수여되었다. 구 의원은 그동안 성동구 지역에서 지역사회 발전과 주민 복리 증진, 소외계층 지원을 위해 묵묵히 봉사해 온 주민 5명을 서울시의회에 추천했으며, 이들의 헌신을 인정받아 의장 표창이 수여되었다.

이날 표창 수여식에는 최호정 서울시의회 의장이 직접 참석해 수상자들에게 표창을 전달하며 그동안의 노고에 감사를 표했다.

또한 구 의원은 수상자들과 간담회를 갖고 지역 현안과 민원 사항을 공유하며 수상 소감을 나누는 시간을 가졌다.

구 의원은 “지역사회를 위해 묵묵히 봉사해 오신 분들이 계시기에 우리 지역이 더욱 살기 좋고 빛나는 곳이 되고 있다”라며 “평소 주민들과의 소통을 통해 이렇게 헌신하시는 분들을 발굴하고 격려할 수 있어 뜻깊다”고 말했다.
이어 “앞으로도 현장의 목소리에 귀 기울이며, 지역을 위해 애쓰시는 분들의 노력이 빛날 수 있도록 의정활동에 최선을 다하겠다”고 강조했다.

온라인뉴스팀
