구미경 서울시의원, ‘왕십리역 11번 출입구 승강기 설치’ 간담회 개최

서울시의회 기획경제위원회 구미경 시의원(국민의힘, 성동구 제2선거구)은 지난 28일 서울시의회 8-2회의실에서 ‘왕십리역 11번 출입구 승강기 설치를 위한 간담회’를 개최했다.이번 간담회는 왕십리역 이용 시민들의 교통 편의를 개선하고 교통약자의 편의성을 보장하기 위한 현실적인 추진 방안을 모색하기 위해 마련된 자리로, 성동구 주민 10여 명과 서울교통공사 관계자 등이 참석해 승강기 설치 설계 추진 경과와 향후 검토 과제 등을 공유했다.구 의원은 지난 4년간 지속적으로 주민 의견을 청취하고 불편 사례를 수집해 승강기 설치의 필요성을 꾸준히 제기해 왔다. 올해에만 총 4차례 현장을 직접 방문하거나 지속적으로 부서 보고를 받으며 설계 진행 상황과 구조 안전성, 접근성 확보 방안 등을 점검했으며 관련 기관과의 협의를 통해 지역 숙원 해결의 필요성과 공공성 확보를 지속적으로 강조해 왔다.이날 참석한 주민들은 왕십리역을 이용하며 겪는 실제 불편 사례와 일상 속 어려움을 상세히 전달하며 승강기 설치의 시급성을 강하게 호소했다. 특히 노약자·장애인·유모차 이용 시민들이 계단을 이용할 수밖에 없어 겪는 고충을 구체적으로 설명하며 더 이상 지연될 수 없는 과제임을 강조했다.이에 관계기관은 기술적·행정적 제약 요인과 예산 확보 문제 등 현실적 난제 또한 솔직하게 공유하며, 왕십리역 구조 특성상 기존 역사 시설과의 연계 설계, 지하층 구조 안정성 검토 등 해결해야 할 기술적 요소들이 다수 존재하며, 공사 범위 확정과 설계 보완 과정에서 추가적인 행정 절차와 예산 검토가 필요하다고 설명했다.구 의원은 “왕십리역 승강기 설치는 오랜 기간 주민들이 간절히 요청해 온 지역 숙원 사업”으로 “현실적으로 기술적·행정적 장애가 존재해 즉각적인 설치를 확정하기는 어려운 상황이지만, 가장 현실적이고 실현 가능한 방향을 도출할 수 있도록 지속적으로 살펴보겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀