김용호 서울시의원, ‘2025 K-ESG 경영혁신대상’ 수상

서울시의회 도시안전건설위원회 부위원장으로 활동하고 있는 김용호 시의원(국민의힘, 용산1)이 지난 11월 26일 한국프레스센터 20층 국제회의실에서 성황리에 개최된 ‘2025 K-ESG 경영혁신대상’ 시상식에서 수상의 영예를 안았다.이번 K-ESG 경영혁신대상은 시사저널이 주관하고 국회상임위원회가 후원하는 이 상은 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 각 분야에서 혁신적인 노력을 실천하며 지속가능한 발전에 기여한 기관 또는 인물을 종합적으로 평가해 선정하는 권위 있는 상이다.김 의원은 특히 서울시의회 도시안전건설위원회 소속으로서 대형 건설 및 안전 사업의 투명성 확보와 시민 안전 강화를 위한 의정 활동을 통해 서울시 거버넌스(Governance) 혁신에 기여하고, 재난 취약계층 및 사회적 약자를 위한 안전 조례 제정 및 시설 개선 정책 발굴을 통해 사회적 가치(Social)를 확대했다는 점에서 높은 평가를 받았다. 시민 참여를 기반으로 한 정책 제안과 엄격한 예산 심의 활동은 지방의회 의정 활동의 새로운 표준을 제시했다는 평이다.김 의원은 수상 소감에서 “시민의 삶과 직결된 지방자치 영역, 특히 도시 안전과 건설 분야에서 ESG 가치를 실현하고자 노력했던 점을 인정받아 기쁘다”면서 “이번 수상은 더 열심히 하라는 격려의 의미로 받아들이고, 앞으로도 시민들의 목소리에 더욱 귀 기울여 공정하고 지속가능하며 안전한 서울을 만드는 데 헌신하겠다”고 밝혔다.이번 2025 K-ESG 경영혁신대상 시상식은 대한민국의 지속 가능한 미래를 이끌어갈 혁신 주체들을 조명하는 자리였으며, 김 의원의 수상은 지방의회 차원의 ESG 경영 혁신 노력을 대내외적으로 알리는 계기가 됐다.온라인뉴스팀