서울시의회 국민의힘 “추미애 법사위원장과 김병주 의원은 ‘기승전 오세훈 탓’ 편승하지 말고, 경기도 제설 상황이나 챙겨보라”

서울시의회 국민의힘은 5일 추미애 법사위원장과 김병주 국회의원의 폭설 관련 망언에 대해 다음과 같은 논평을 냈다.어젯밤 폭설로 전 국민이 불편을 겪는 와중, 더불어민주당 추미애 법사위원장은 SNS에 “오 시장에게 몰표 준 강남은 제설했을까”라는 글을 올렸다. 민주당 김병주 의원도 오시장에 대해 제설 준비는 제대로 하고 출장을 갔냐며 트집을 잡았다.급작스러운 폭설이라는 상황마저 오세훈 시장을 공격하는 수단으로 활용하는 추미애 법사위원장과 김병주 의원의 저열한 행태에 분노하지 않을 수 없다.특히 추 위원장의 발언은 국민의 정치적 선택을 존중하지 않고, 지지 여부에 따라 행정서비스를 차등 제공하고 싶다는 천박한 정치의식이 튀어나온 것이다.추 위원장과 김 의원 둘 다 경기도지사 헛꿈을 꾼다는 언론 보도도 있었는데, 재난을 정쟁화하고 지역을 갈라치는 자가 경기도민의 행정 수장을 꿈꾼다는 것은 어불성설이다.추 위원장과 김 의원은 경기도 제설 상황이나 먼저 신경 쓰고 ‘기승전 오세훈 시장 공격’에 편승하기 바란다.일각에서는 오세훈 시장을 때리면서 우회적으로 어젯밤 경기도 제설 상황을 국민에게 상기시켜 김동연 경기지사를 공격하는 용도로 활용하고 있다는 분석도 나온다.무엇이 진짜 의도이건 재난 앞에 정치적 이득만 꾀하는 추미애 위원장과 김병주 의원은 국민께 머리 숙여 사과해야 할 것이다.서울시는 강설 예보보다 5시간 앞서 초동 대응에 나섰지만, 단시간 집중 폭설로 제설제 효과가 감소하고 급격한 기온 저하로 도로가 결빙되어 시민들의 불편을 초래했다.서울시와 자치구 공무원들의 밤샘 제설에도 아직 결빙이 해소되지 않은 지역이 있는 만큼, 시민 안전을 최우선으로 삼아 제설이 마무리될 때까지 만전을 기해줄 것을 당부한다.서울시의회 국민의힘은 시민 불편이 없도록 서울 전역의 제설 현장을 면밀히 챙길 것이다.2025. 12. 5서울시의회 국민의힘 대변인 윤영희온라인뉴스팀