이경숙 서울시의원, 도봉구 청소년육성위원회 송년회서 의장표창 수여

이미지 확대 지난 4일 도봉구 청소년육성위원회 송년회에 참석해 의장표창을 수여하는 이경숙 의원(오른쪽)

국민의힘 이경숙 서울시의원(도봉1)은 지난 4일 도봉구 청소년육성위원회 송년회에 참석해 한 해 동안 청소년 정책 발전과 현장 활동에 기여한 유공자들에게 서울시의회 의장표창을 직접 수여했다.이날 송년회는 도봉구 청소년 육성을 위해 헌신해 온 관계자들을 격려하고 올 한 해 활동을 돌아보는 자리로 마련됐다. 이경숙 의원은 축사를 통해 “도봉구 청소년들의 안전하고 건강한 성장을 위해 묵묵히 노력해주신 모든 분들께 깊이 감사드린다”며 “오늘의 표창이 여러분의 노고를 널리 알리는 작은 보답이 되길 바란다”고 감사의 뜻을 전했다.이어 “청소년이 행복한 도시가 곧 미래가 밝은 도시”라며 “앞으로도 지역의 다양한 현장에서 청소년 정책이 실효성 있게 작동할 수 있도록 의정 활동에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.행사는 관계자들의 올해 활동 보고와 포상 수여, 격려 인사 등이 이어지며 따뜻한 분위기 속에서 마무리됐다.온라인뉴스팀