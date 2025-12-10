메뉴
이용균 서울시의원, 시립강북청소년드림센터 성과공유회서 감사패 수상

수정 2025-12-10 15:17
입력 2025-12-10 15:17

학교 밖·위기·자립준비 청소년 지원 공로 인정

이미지 확대
지난 5일 열린 시립강북청소년드림센터 성과공유회에서 이용균 의원이 기념촬영을 하고 있다.
지난 5일 열린 시립강북청소년드림센터 성과공유회에서 이용균 의원이 기념촬영을 하고 있다.


서울시의회 환경수자원위원회 이용균 의원(더불어민주당, 강북구3)이 지난 5일 열린 시립강북청소년드림센터 성과공유회에서 청소년 보호 및 자립지원 정책 발전에 기여한 공로를 인정받아 감사패를 수상했다.

이번 감사패는 학교 밖 청소년과 위기·자립준비 청소년을 위한 안정적인 지원체계 구축에 기여한 공로를 인정해 수여됐다. 특히 시립강북청소년드림센터의 안정적 운영을 위한 예산 확보와 프로그램 내실화, 제도 개선 노력이 높이 평가됐다.

이 의원은 그동안 청소년 쉼터, 학교 밖 청소년 지원, 자립지원 인프라 확충 등 현장 중심의 청소년 정책을 지속적으로 점검하며, 사각지대 없는 촘촘한 돌봄체계 마련을 위해 서울시와 꾸준히 협의해왔다.

이미지 확대
지난 5일 시립강북청소년드림센터 성과공유회서 감사패를 받는 이용균 의원
지난 5일 시립강북청소년드림센터 성과공유회서 감사패를 받는 이용균 의원


수상 소감을 통해 이 의원은 “청소년은 우리 사회의 미래이자 희망”이라며 “어려운 환경 속에서도 다시 일어설 수 있도록 돕는 일은 정치의 중요한 책무”라고 밝혔다.

이어 “앞으로도 현장의 목소리를 정책으로 연결해 위기 청소년이 희망을 잃지 않고 자립할 수 있는 서울을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.


이용균 서울시의원, 시립강북청소년드림센터 성과공유회서 감사패 수상
thumbnail - 이용균 서울시의원, 시립강북청소년드림센터 성과공유회서 감사패 수상

한편, 시립강북청소년드림센터는 학교 밖 청소년과 위기 청소년을 대상으로 상담, 학습 지원, 직업 체험, 자립 프로그램 등을 운영하는 청소년 종합지원기관이다.

온라인뉴스팀
