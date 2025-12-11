이경숙 서울시의원, GTX-C 사업 착공 지연에 대한 서울시의 즉각적인 대응 촉구

이미지 확대 질의하는 이경숙 의원

국민의힘 이경숙 서울시의원은 지난 27일 열린 교통위원회 회의에서 GTX-C 사업 착공 지연 문제에 대해 서울시의 즉각적인 대응을 촉구하며, 기재부의 물가특례 적용 기준에 따른 사업비 증액 문제를 지적했다.이 의원은 “GTX-C 사업은 서울 시민들의 교통 편의성과 출퇴근 시간 단축을 위한 핵심 교통망 사업인데, 현재 기재부의 물가특례 적용 기준에 따라 공사비 증액이 인정되지 않고 있어 사업 착공이 1년 가까이 지연되고 있다”라며, 서울시가 이를 해결하기 위한 책임 있는 대응을 해야 한다고 주장했다.2025년 10월 기재부에서 발표한 정부 물가특례 적용 기준에 따라 민간사업단이 총사업비를 최대 4.4%까지 증액할 수 있지만, GTX-C 사업에 대해서는 기재부가 이 기준에 부합하지 않다고 판단하여 증액을 인정하지 않고 있다고 설명했다. 이에 따라 GTX-C 사업의 착공이 계속해서 지연되고 있으며, 이에 따라 서울 구간의 연계 사업에도 차질이 빚어질 우려가 커지고 있다.이 의원은 “GTX-C 사업이 서울 시민들의 일상과 직결된 중요한 교통망임을 고려할 때, 기재부의 결정이 서울과 수도권 전체의 교통 경쟁력에 미치는 영향이 크다”고 강조하며, 서울시가 국토부 및 기재부와의 협력을 통해 이 문제를 해결할 수 있도록 적극적으로 나서야 한다고 촉구했다.또한 이 의원은 “서울시는 GTX-C 사업의 조기 착공을 위해 기재부와 협의하고, 사업비 증액 문제 해결을 위해 주도적인 역할을 다해야 한다”라며, 시민들의 교통불편을 최소화할 수 있는 구체적인 대책을 마련할 것을 요구했다.온라인뉴스팀