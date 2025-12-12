이새날 서울시의원, 바르게살기운동 강남구협의회 ‘공로패’ 수상

이미지 확대

서울특별시의회 교육위원회 이새날 의원(국민의힘·강남1)은 지난 4일 바르게살기운동 강남구협의회로부터 지역 사회 발전과 주민 화합에 기여한 공로를 인정받아 ‘공로패’를 수상했다.바르게살기운동 강남구협의회는 평소 이 의원이 투철한 사명감과 봉사 정신으로 강남구의 발전과 구민의 복리 증진을 위해 헌신적인 의정 활동을 펼쳐온 점을 높이 평가하여 이번 공로패를 수여했다고 밝혔다.이 의원은 “지역 사회의 든든한 버팀목인 바르게살기운동 회원 여러분께서 주신 상이라 더욱 뜻깊고 영광스럽다. 앞으로도 진실·질서·화합의 3대 이념을 바탕으로 강남구민의 행복과 안전한 서울을 만들기 위해 의정 활동에 최선을 다하겠다”고 소감을 전했다.온라인뉴스부