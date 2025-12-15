서울시의회 국민의힘, 한겨레21 세운 재개발 관련 의혹 보도에 대해 논평

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 국민의힘은 지난 12일자 한겨레21의 세운 재개발 관련 의혹 보도에 대해 다음과 같은 논평을 냈다.지난 12일 한겨레21은 세운상가 재개발과 관련해 서울시 1급 출신 인사가 민간 건설사로부터 거액의 자문료를 받았다는 의혹을 보도했다. 그러나 이는 기사라기보다 시간 순서를 의도적으로 왜곡한 공작소설에 가깝다.무엇보다 문제는 해당 인사를 ‘서울시 1급 출신’으로 표현한 것 자체가 사실 왜곡이다. 이 인사는 박원순 전 시장 재임 시절 도시재생 정책을 사실상 총괄했던 책임자다. 한겨레21이 이 사실을 몰랐다면 무능이고, 알고도 썼다면 불량한 왜곡이다.해당 인사는 박원순 시절 북촌 한옥마을 재생 사업을 계기로 고위직에 올랐고, 2018년 7월부터 2020년 7월까지 도시재생 실장으로 재직하며 세운상가 개발 중단과 재생 정책을 실행한 책임자였다. 특히 그는 박원순 전 시장의 부인인 강난희 여사의 두터운 신임을 받았던 인물로 여러 차례 언론에 보도된 바 있다.반면 오세훈 시장은 이 인사가 퇴직한 지 약 9개월이 지난 2021년 4월에 취임했다. 오 시장은 취임 직후부터 세운상가 일대의 재개발을 추진했고, 같은 해 11월 정비 및 관리방안 수립 용역을 시작했다.그럼에도 한겨레21은 박원순 전 시장 인사가 퇴직 2년이 지난 2022년 9월 민간 건설사와 자문 계약을 체결한 사실을 근거로, 세운상가 용적률 상향이 마치 로비의 결과인 것처럼 서술했다. 그러나 한겨레21 스스로도 기사에서 2022년 4월 이미 오세훈 시장이 높이 규제 완화 방침을 공식 발표했다고 적시하고 있다. 정책 결정 이후의 계약을 로비로 둔갑시키는 이 명백한 형용모순은 어떻게 설명할 것인가.한겨레21은 자문 계약, 가이드라인 발표 시점, 해당 인사의 국민의힘 출마 및 오세훈 시장의 지원 유세를 나열해 의혹을 구성했지만, 로비를 입증할 수 있는 직접적 근거는 단 하나도 제시하지 못했다. 해당 인사가 박원순 사람으로 평가되던 인물임에도 국민의힘으로 출마해 논란이 있었으나, 출마를 의혹의 연결고리 삼는 것은 논리적 비약이다.내년 지방선거를 앞두고 한겨레21이 오세훈 때리기에 숟가락 얹는 의도는 알겠으나 이런 지라시에 가까운 보도 수준은 참 실망스럽다. 서울 시민의 눈높이에는 함량 미달이다.부디 한겨레21은 공작소설이 아니라, 최소한의 시간 순서와 팩트에 기반한 기사를 쓰길 바란다.2025. 12. 15서울시의회 국민의힘 대변인 윤영희온라인뉴스팀