최민규 서울시의원, 발달장애인 권익·복지 증진 공로로 감사패 받아

서울시립발달장애인복지관, 최 의원 의정활동 공로 감사

이미지 확대 서울시립발달장애인복지관으로부터 감사패를 받고 있는 최민규 의원(맨 앞줄 왼쪽에서 두 번째)

이미지 확대 서울시립발달장애인복지관 김장 나눔 행사 봉사자들과 함께 최민규 의원(맨 앞줄 왼쪽에서 다섯 번째)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 도시안전건설위원회 최민규 의원(국민의힘, 동작2)은 지난 12일 장애인 권익과 복지 증진을 위한 의정활동 공로를 인정받아 서울시립발달장애인복지관으로부터 감사패를 받았다.이번 감사패는 서울시립발달장애인복지관(이하 ‘복지관’)이 개최한 지역주민 참여 김장나눔 행사 ‘2025년 동고동락, 김치를 부탁해’에서 전달됐다.복지관은 최 의원이 발달장애 당사자와 가족들이 동작구 안에서 더욱 안정적으로 생활할 수 있도록 꾸준히 관심을 갖고 지원해 온 점을 높이 평가하며 감사의 뜻을 전했다.해당 행사는 김장 준비가 어려운 고령 발달장애인 가정을 돕고 지역사회 나눔 문화를 확산하기 위해 행사를 마련했으며, 1인 가구 고령 발달장애인 15명을 포함해 지역 주민과 직원 등 60여 명이 함께 김치를 담그며 공동체 나눔을 실천했다.이날 행사에 참석한 최 의원은 김장김치 담그기 현장에 함께하며 참여자들을 격려하고, 지역사회와 연대하는 나눔 활동의 중요성을 강조했다. 참가자들이 정성껏 담근 김장김치는 동작구에 거주하는 고령 발달장애인 70가정에 전달될 예정이다. 이를 통해 겨울철 식생활 부담을 덜고, 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 실질적인 지원이 이뤄질 것으로 기대된다.최 의원은 “지역사회가 함께 참여하는 나눔과 돌봄이 일상에서 자연스럽게 이어지는 환경이 중요하다”라며 “앞으로도 시민의 삶과 맞닿은 정책을 통해 필요한 지원이 끊기지 않도록 역할을 다하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀