송재혁 서울시의원, 시도의회의장협의회 ‘제17회 우수의정대상’ 수상

우수한 의정활동으로 지방자치와 지역사회 발전에 공헌

이미지 확대 최호정 의장과 송재혁 의원

서울시의회 도시계획균형위원회 송재혁 의원(민주당, 노원6)은 지난 12일 시도의회의장협의회 우수의정대상을 수상했다.우수의정대상은 대한민국시도의회의장협의회가 우수한 의정활동으로 지방자치와 지역사회 발전에 이바지한 의원들을 전국의 시도의회로부터 추천받아 심사를 통해 선정한다.송 의원은 서울시의회 예결위원장과 민주당 원내대표를 역임하며 주민자치와 기후위기 대응 조례를 다수 발의하고, 3년 연속 행정사무감사 우수의원으로 선정되는 등 시민과 함께하는 의정활동을 인정받아 수상자로 선정됐다.특히 도시계획균형위원회와 ‘다 같이 잘 사는 서울을 위한 재정균형발전 특별위원회’ 활동을 통해 창동․상계 동북권 혁신성장거점 조성 등 강남·북 균형발전에도 크게 기여했다.송 의원은 “서울시의회 의정활동 8년을 되돌아보는 계기가 되는 뜻깊은 상이다. 항상 초심을 잃지 않고 서울시민과 노원구민의 삶을 향상할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.한편, 송 의원은 경실련, 서울환경연합, 함께하는 시민행동, 문화연대 등의 네트워크 조직인 서울WACH가 운영한 서울시의회 행정사무감사 시민의정감시단으로부터 112명의 서울시의원 중 유일하게 3년 연속 우수의원상을 받기도 했다.온라인뉴스팀