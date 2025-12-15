문성호 서울시의원 “무악재역 엘리베이터 설치 예산 32억원 전액 확보… 10년 넘은 홍제동 숙원 해결”

무악재역 엘리베이터 설치 사업비 미확보된 예산 27억 1500만원 전액 증액성공

총사업비 32억 5000만원 확보

“16일 서울시의회 본회의 최종 통과 후 엘리베이터 신속 설치 위해 서울교통공사, 서대문구청 긴밀한 협조 요청 예정”

이미지 확대 지난 교통위원회 예산 심의 당시 문성호 의원

서울시의회 문성호 의원(국민의힘·서대문2)이 서울시의회 제333회 정례회 교통위원회 예산심의에서 직접 증액한 무악재역 엘리베이터 설치비 27억 1500만원이 감액 없이 예산결산특별위원회 심의에서 가결됐으며, 내일 있을 제4차 본회의를 통해 최종 가결될 것임을 전함과 동시에 10년 넘은 홍제동 숙원이 또 하나 해결되었다며 이후 서대문구청과 서울교통공사의 협조를 통해 신속히 설치할 것임을 알렸다.문 의원은 “교통위원회 예산심의에서 직접 증액한 무악재역 엘리베이터 설치비 27억 1500만원이 예산결산특별위원회 최종 계수조정까지 가감 없이 가결되었다. 이를 기다리는 홍제동 무악재역 부근 주민들을 위해 하루라도 빨리 알리고자 했다”라며 가결 소식을 전했다.이어 문 의원은 “무엇보다 10년 넘은 홍제동의 숙원사업을 또 하나 해결했다는 점에서 가슴이 뿌듯하다. 많은 이들이 초선 의원이 27억원이라는 거금을 한 번에 받을 수 있겠냐고, 더 많은 시간이 걸릴 것이라고 우려했으나, 교통위원회 선배 동료 의원님들의 배려와 도움으로 이를 완성할 수 있었다. 특히 이를 지키기 위해 조율하고 적극적으로 도와주신 이병윤 교통위원장님과 곽향기 의원님께 깊이 감사드린다”며 감사의 인사를 전했다.문 의원은 “그간 엘리베이터가 없어 반대쪽 엘리베이터를 사용하기 위해 먼 길을 돌아가야 했던 무악재역 인근 한화아파트, 한양아파트 등 주민들께 이 기쁜 소식을 전하고자 하며, 앞으로 서대문구청, 서울교통공사와 함께 협조하며 신속하게 완공될 수 있도록 철저하고 빠른 계획 수립에 착수하겠다”고 약속했다.문 의원이 증액하여 완성한 무악재역 엘리베이터 설치는 4번 출구 앞 공터를 활용해 수직 운행하는 승강기이며, 그간 예산 확보의 어려움으로 인해 지연됐으나 문 의원의 공격적인 추진으로 성공적으로 전액 확보했다.온라인뉴스팀