최호정 서울시의회 의장, 연말 맞아 국군화생방방호사령부 격려 방문

“대한민국과 수도 서울 지키는 충성, 열정, 헌신 잊지 않을 것”

이미지 확대 국군화생방방호사령부 격려 방문한 최호정 의장, 이승복 의원, 이성배 의원

최호정 서울시의회 의장은 지난 15일 연말을 맞아 수도 서울과 나라를 지키기 위해 수고하는 국군화생방방호사령부를 격려 방문했다.국군화생방방호사령부는 국방부 직할 기능사령부로 화생방작전 전문부대이다. 군의 화생방 방호 작전 및 지원과 연합‧합동작전, 대국민 지원을 담당한다. 서초구 내곡동에 본부가 있다.이번 방문에는 이성배(송파 4선거구) 의원, 이승복(양천 4선거구) 의원이 함께 참석했다.이날 시의회 방문단은 전종율 사령관과 정재호 참모장 등으로부터 부대 일반현황을 공유받고 환담을 나눴다.최 의장은 “국군화생방방호사령부 덕분에 서울시민들이 안심하고 평화로운 삶을 유지하고 일상생활을 누릴 수 있다”라며 “대한민국과 수도 서울을 지키는 그 충성, 열정, 헌신을 잊지 않겠다”고 말했다.또한 최 의장은 “뿐만 아니라 도움이 필요한 재난·재해 현장에도 국군화생방방호사령부가 늘 함께 해주시는 것으로 알고 있다”라며 “서울시민을 대표해 감사를 드리며, 따뜻한 연말연시 보내시기를 바란다”고 고마움을 전했다.온라인뉴스부