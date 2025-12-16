강석주 서울시의원, 서울키즈플라자 개관식 참석… “아이 돌봄 인프라의 새로운 기준 될 것”

“서울키즈플라자가 조성돼 매우 감사하며, 지역 돌봄 안정적으로 이끄는 핵심 거점 될 것”

이미지 확대 지난 12일 서울키즈플라자 개관식에 참석한 강석주 의원(왼쪽에서 두 번째)

이미지 확대 시설을 둘러보는 강석주 의원과 참석자들

이미지 확대 지난 12일 서울키즈플라자 개관식에 참석한 강석주 의원과 참석자들이 아이들의 체험활동을 살펴보고 있다.

서울시의회 보건복지위원회 소속 강석주 시의원(국민의힘, 강서2)은 지난 12일 강서구 화곡로31나길 35에 조성된 서울키즈플라자 개관식에 참석해 아동 돌봄·놀이·미래역량을 통합한 새로운 시립 아동 복합시설의 출범을 축하했다.서울키즈플라자는 서울형 키즈카페(1층), 강서 거점형 키움센터(2층), 서울어린이미래활짝센터(3~4층)로 구성된 아동복합시설로 아동의 놀이권 보장부터 돌봄 공백 해소, 마음건강 및 미래역량 진단까지 한 공간에서 제공하는 것이 특징이다. 총 연면적 3786㎡ 규모로 조성된 이 시설은 기부채납 부지 및 건물에 서울시가 내부 시설을 새롭게 구축해 운영하게 된다.이날 개관식에는 강 의원을 비롯해 서울시 오세훈 시장, 시의회 김인제 부의장, 김영옥 보건복지위원장, 진교훈 강서구청장 등 주요 내빈과 지역 어린이·학부모, 돌봄기관 종사자 등 100여 명이 참석했다. 행사에서는 시설 현황 소개, 축사, 퍼포먼스, 기념촬영에 이어 서울형 키즈카페, 키움센터, 미래활짝센터로 이어지는 라운딩이 진행됐다.강 의원은 “서울키즈플라자는 단순한 돌봄시설을 넘어 놀이와 배움, 마음건강, 미래역량을 아우르는 새로운 형태의 아동공간”이라며 “아이와 부모 모두가 안심할 수 있는 환경을 만드는 것은 저출생 시대에 매우 중요한 과제인 만큼, 서울시가 아이 돌봄 인프라를 더 촘촘하게 구축할 수 있도록 지속적으로 힘을 보태겠다”고 말했다.이어 강 의원은 “전반기 보건복지위원장으로서 추진했던 아동 복합시설이 오늘 드디어 그 결실을 맺은 날”이라며 “서울키즈플라자가 아동 돌봄의 중요한 거점이 될 것에 대해 큰 감사를 표한다”고 덧붙였다.아울러 시설의 주요 특징으로는 1층 키즈카페에는 대형 정글 미끄럼틀과 체험형 프로그램 등을 갖춘 놀이공간으로 운영되며, 2층 키움센터는 지역 내 초등돌봄 공백을 해소하기 위한 일시·연계돌봄을 수행한다. 3~4층 미래활짝센터는 7~13세 어린이를 대상으로 마음건강 및 진로탐색을 위한 진단·상담·프로그램을 제공한다.끝으로 강 의원은 지난 1년동안 ‘저출생·고령사회 특별위원회’ 활동 등을 통해 아동돌봄과 지역 돌봄체계 강화를 지속적으로 강조해온 만큼, “서울키즈플라자가 서울시에서 가장 모범적인 아동 돌봄·놀이·미래역량 지원 모델을 구축할 수 있도록 필요한 의정활동을 이어가겠다”고 밝혔다.온라인뉴스부