‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원, 지역환경단체와 고덕천 지키기 구슬땀

추운날씨에도 주민들과 손잡고 고덕천 하천정화 나서

“환경사랑은 일상의 실천”

박 의원, 의원연구단체 ‘이음하천 살리기 연구회’ 가동

지속 가능한 환경보전·환경사랑 활동 추진한다는 계획 밝혀

‘강동엄마’ 박춘선 시의원(강동3, 국민의힘)이 추운 겨울 날씨에도 불구하고 지역 환경단체 ‘에코친구’와 주민들과 함께 고덕천 정화활동을 꾸준히 이어가고 있다는 훈훈한 소식을 전했다.지난봄부터 시작된 이 활동은 하천 정비 및 환경개선 실천의 일환으로, 지역 자연생태계 보호와 주민 주도의 환경 실천 문화를 확산한다는 의의를 지닌다.정화활동에는 환경을 사랑하는 많은 주민들이 참여해 고덕천 주변의 쓰레기를 수거하며 자연을 정화하는 데 힘을 보탰다. 박춘선 의원은 이번 활동에 대해 “고덕천은 주민들의 소중한 휴식 공간이자 자연 생태의 보고”라며, “환경 사랑은 일회성 행사가 아닌 지속적인 관심과 실천이 필요하다”고 강조했다.이번 정화활동은 단순한 쓰레기 수거를 넘어서, 하천 생태계 회복과 지속 가능한 환경보전 실천을 위한 중요한 작업으로, 주민들의 자발적인 참여로 이어졌다. 박 의원은 “지역 주민과 환경단체, 자치단체가 힘을 합쳐 깨끗한 하천 환경을 만들어 가는 것이 무엇보다 중요하다”고 전했다.또한 박 의원은 2026년도 서울시의회 의원연구단체 ‘이음하천 살리기 연구회’를 본격 가동할 계획으로, 이를 통해 더욱 활발한 하천 보호 활동을 전개할 것임을 밝혔다. 정화활동 외에도 생태교육 프로그램 확대와 자원순환 캠페인 등과 연계하여 환경 보호 문화 확산을 위해 더욱 활발한 활동을 이어갈 계획이다.박 의원은 “지역 주민들이 깨끗한 자연환경 속에서 여가를 즐기고, 아이들이 환경의 소중함을 배우는 공간이 되도록 의정활동을 통해 노력할 것”이라며 “맑고 깨끗한 고덕천을 만드는 환경 사랑 운동을 지속적으로 펼쳐 나가겠다”고 밝혔다.온라인뉴스부