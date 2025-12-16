메뉴
박강산 서울시의원, 의회전문도서관 이용 우수의원 3년 연속 선정

수정 2025-12-16 13:40
입력 2025-12-16 13:40

2023년, 2024년, 2025년 3년 연속 우수의원 선정
전문도서관의 풍부한 자료로 의정활동 역량 쌓아

16일 개최된 ‘2025년 의회전문도서관 이용 우수의원 시상식’에서 우수의원으로 선정된 박강산 의원
16일 개최된 ‘2025년 의회전문도서관 이용 우수의원 시상식’에서 우수의원으로 선정된 박강산 의원


서울시의회 박강산 의원(더불어민주당·비례대표)은 16일 서울시의회 의장접견실에서 개최된 ‘2025년 의회전문도서관 이용 우수의원 시상식’에서 우수의원으로 선정됐다.

서울시의회는 의원의 의정활동 및 입법활동을 지원하고 격려하기 위해 매년 의회전문도서관 자료를 폭넓게 이용한 의원을 대상으로 시상식을 진행하고 있는데, 박 의원은 2023년, 2024년, 2025년 3년 연속으로 우수의원에 선정되는 영예를 안았다.

한편, 의원회관 내 의회전문도서관은 의원뿐만 아니라 모든 서울시민에게 개방되어 있고, 시청역 및 덕수궁 돌담길 인근에 위치한 이점으로 인해 많은 시민이 이용하고 있다.

박 의원은 “전문도서관의 풍부한 자료 덕분에 의정활동의 역량을 쌓을 수 있었다”고 소회를 밝히며 “양질의 독서는 의정활동 역량과 직결되는 것 같다”는 의견을 표했다.


서울시의회, 2026년 62조원 살림 확정… 서울시 51조 4778억원, 교육청 10조 9422억원
서울시의회 바로가기
thumbnail - 서울시의회, 2026년 62조원 살림 확정… 서울시 51조 4778억원, 교육청 10조 9422억원

덧붙여 박 의원은 “시민의 혈세로 운영되는 도서관인 만큼 앞으로 더 많은 시민에게 개방되고 홍보되는 서울시의회 전문도서관이 되기를 희망한다”는 기대를 표했다.

온라인뉴스부
박강산 의원이 우수의원으로 선정된 연속 연도는?
