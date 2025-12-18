아이수루 서울시의원 “장애체육은 존엄과 연대의 가치입니다”… 2025 서울시 장애체육인의 밤 참석

아이수루 시의원, 현장 헌신에 감사와 연대의 축사 메시지 전해

시장표창 32인, 서울시의장표창 5인, 시장애인체육회장표창 15인 수여해

“내년을 향한 응원과 다짐의 출발점이자 장애체육이 일상에서 자리잡길 기대”

이미지 확대 지난 17일 열린 ‘2025 서울시 장애체육인의 밤 행사’

이미지 확대 ‘2025 서울시 장애체육인의 밤’ 행사에서 주요 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.

이미지 확대 축사하는 아이수루 의원

이미지 확대 시의회 의장 표창을 수여하는 아이수루 의원

이미지 확대 2025 서울시 장애체육인의 밤 시의회 의장 표창(5인)

서울시의회 시의원 아이수루 문화체육관광위원회 부위원장(더불어민주당·비례)이 지난 17일 피스앤파크컨벤션 3층 로얄홀에서 열린 ‘2025 서울시 장애체육인의 밤’에 참석해 축사를 전하고, 한 해 동안 서울 장애체육 발전을 위해 헌신해 온 장애체육인과 관계자들을 격려했다.이날 행사는 서울시 장애인체육회가 주관한 연말 공식 행사로, 장애체육 선수와 지도자, 심판, 자원봉사자, 유관기관 관계자 등 장애체육 현장의 다양한 주체들이 한자리에 모여 지난 한 해의 성과를 돌아보고 서로의 노고를 나누는 자리로 마련됐다.이날 행사에는 ▲아이수루 부위원장(서울시의회 문화체육관광위원회) ▲김병민 정무부시장 ▲황재연 수석부회장(시 장애인체육회) 등이 참석했으며 ▲식전공연(부채춤 공연) ▲홍보 동영상(시장애인체육회 2025년 활동 영상) ▲환영사 ▲축사가 이어졌고, ▲시장 표창 수여 ▲의장 표창 수여 및 ▲회장 표창 수여와 만찬 및 축하공연(현악 공연) 화합의 자리로 약 2시간가량 추진됐다.아이수루 의원은 축사를 통해 “장애체육은 단순한 경기나 기록을 넘어, 우리 사회가 어떤 가치를 지향하는지를 보여주는 중요한 지표”라며 “오늘 이 자리는 결과보다 과정에서 흘린 땀과 헌신, 그리고 서로를 향한 연대의 의미를 되새기는 시간”이라고 밝혔다.이어 아이수루 의원은 “선수 한 분 한 분의 도전 뒤에는 지도자, 가족, 자원봉사자, 그리고 행정을 담당하는 많은 분들의 노력이 함께하고 있다”며 “이러한 보이지 않는 헌신이 있었기에 서울의 장애체육은 한 걸음씩 앞으로 나아갈 수 있었다”고 말했다.또한 “장애체육은 누군가를 돕는 일이 아니라, 모두가 함께 성장하는 길”이라며, “장애 여부와 관계없이 누구나 스포츠를 통해 존엄과 자존감을 지킬 수 있도록, 제도와 환경을 만들어가는 것이 지방의회의 중요한 책무”라고 강조했다.아이수루 의원은 문화체육관광위원회 부위원장으로서 “장애체육 정책이 일회성 지원에 그치지 않고, 현장의 목소리가 제도와 예산에 실질적으로 반영될 수 있도록 지속적으로 살피겠다”면서 “장애체육이 일상에서 안정적으로 자리 잡을 수 있도록 의회 차원의 역할을 충실히 수행하겠다”고 밝혔다.이번 ‘2025 서울시 장애체육인의 밤’에서는 한 해 동안 장애체육 발전에 기여한 유공자에 대한 표창(시장표창 32인, 의장표창 5인, 회장표창 15인)과 함께, 장애체육 현장의 노력을 조명하는 공식 프로그램이 진행됐다. 참석자들은 서로의 경험을 나누며 공감과 연대의 의미를 되새겼다.아이수루 의원은 행사 참석을 마무리하며 “오늘 이 자리가 단순한 연말 행사가 아니라, 내년을 향한 응원과 다짐의 출발점이 되길 바란다”며 “앞으로도 장애체육 현장을 직접 찾아 목소리를 듣고, 정책으로 답하는 의정활동을 이어가겠다”고 전했다.이어 “앞으로도 장애체육 현장의 제도 개선과 예산 지원을 통해 장애체육이 일상에서 안정적으로 자리 잡을 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스부