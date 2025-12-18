황철규 서울시의원 “성수 IT·문화콘텐츠 진흥지구 변경(안) 시의회 의견청취 통과 환영”

성수 전역 산업환경 재편… IT·문화콘텐츠 중심지로 도약

“진흥지구 변경과 지구단위계획 지정까지 책임 있게 뒷받침할 것”

이미지 확대 황철규 서울시의원

서울시의회 교육위원회 황철규 의원(국민의힘, 성동4)은 18일 제333회 정례회 도시계획균형위원회에서 ‘성수IT·문화컨텐츠 산업·유통개발진흥지구 변경 의견청취(안)’이 가결됨에 따라 “2026년 상반기 진흥지구 변경까지 중요한 진전을 이뤘다”라며 환영의 뜻을 밝혔다.변경(안)의 주요 내용은 성수IT 산업·유통개발진흥지구 지정(2010.1.28) 이후 진흥지구 일대의 산업환경 변화를 반영해, 구역 범위를 성수 준공업지역 전체로 확대하고, 황 의원이 필요성을 적극 제기해 온 문화컨텐츠 등의 권장업종을 추가하는 것이다.개발진흥지구는 진흥계획 수립, 진흥지구 지정, 지구단위계획 수립의 단계적 절차를 거쳐 추진되는데, 성수 IT·문화콘텐츠 산업·유통개발진흥지구는 서울시의 적극행정에 따라 관련 절차가 병행해 추진 중이다.다만 지난 10월 성동구의 요청으로 상정된 지구단위계획(안)이 진흥계획 및 진흥지구 변경 절차의 선행 필요성을 이유로 보류되면서, 절차 정리가 과제로 남아 있는 상황이었다.이에 황 의원은 서울시 관계부서와 협의해 진흥계획 및 진흥지구 변경 절차가 우선 진행될 수 있도록 조율에 나섰고, 그 결과 진흥계획 변경(안)은 12월 9일 市 진흥지구심의위원회를 통과, 진흥지구 변경(안)은 18일 시의회 의견청취를 통과하게 됐다.황 의원은 “이번 의견청취 통과로 진흥지구 변경(안)의 서울시 도시계획위원회 결정을 향한 중요한 기반이 마련됐다”라며 “앞으로 진흥지구 변경과 지구단위계획 지정까지 신속히 추진될 수 있도록 적극 뒷받침하겠다”고 밝혔다.이어 황 의원은 “이번 사례는 도시관리계획의 신속한 결정이 단순히 결정 권한을 구청으로 이양한다고 해결될 문제가 아니라, 서울시의 적극행정과 행정절차에 대한 정확한 이해를 바탕으로 각 단계를 차례로 밟아나가는 것이 중요하다는 점을 보여준다”고 강조했다.온라인뉴스부