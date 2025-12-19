이상훈 서울시의원 “의정활동은 연구에서 출발, 정책으로 완성”… 3년 연속 ‘의회전문도서관 이용 우수의원’ 선정

2023~2025년 3년 연속 수상… 연구 중심 의정활동 인정받아

정책위원회와 의원연구단체 이끌며 지역순환경제·통합돌봄 등 주요 의제 발굴

이미지 확대 ‘의회전문도서관 이용 우수의원’으로 선정된 이상훈 의원

서울시의회 이상훈 의원(더불어민주당, 강북2)이 2023년부터 2025년까지 3년 연속 ‘의회전문도서관 이용 우수의원’으로 선정됐다.‘의회전문도서관 이용 우수의원’은 한 해 동안 서울시의회 전문도서관의 자료를 적극적으로 활용해 입법 활동과 정책 연구를 수행한 의원에게 수여하는 상이다.이 의원은 심도 있는 정책 연구와 활발한 의정활동을 위해 전문도서관을 폭넓게 활용하며 의정활동 수준을 높이는데 기여한 점을 높이 평가받았다.이 의원은 2023년에는 골목경제 활성화 방안을 모색하기 위해 ‘로컬브랜드상권 육성 연구단체’를 이끌었으며, 2024년에는 ‘지역순환경제 활성화 연구단체’를 통해 지역공공은행 등 지역경제가 자생할 수 있는 새로운 정책 패러다임을 논의했다. 2025년에는 서울시의회 정책위원회 위원장을 맡아 서울시 인구정책과 지역통합돌봄정책 등을 비롯해 서울시정의 핵심 아젠다를 설정하는 연구 활동을 이어가고 있다.이러한 정책연구 과정에서 이상훈 의원은 의회전문도서관의 학술자료, 정책보고서, 입법 참고자료 등을 지속적으로 활용하며 정책의 완성도를 높여왔고, 그 과정이 3년 연속 우수의원 선정으로 이어졌다.이 의원은 “의정활동은 순간의 판단으로 하는 것이 아니라 충분한 자료 검토와 축적된 연구 위에 쌓아 나가는 것”이라며 “앞으로도 의회전문도서관을 적극 활용해 시민의 삶에 실제 변화를 만드는 실용적인 의정활동을 해내겠다”고 소감을 밝혔다.온라인뉴스부