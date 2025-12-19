강동길 서울시의회 도시안전건설위원장, ‘2025 한국정책대상’ 지방의회 부문 수상

기후위기 대응·재난 예방·건설현장 개선 등 실효성 있는 정책성과 주목

‘소통과 변화’를 중심에 둔 생활정치로 시민 안전과 삶의 질 향상에 기여

“지속가능한 실질적 변화를 만들어가는 책임 있는 의정 실천할 것”

이미지 확대 2025 한국정책대상 수상한 강동길 위원장

서울시의회 강동길 도시안전건설위원장(더불어민주당, 성북3)이 지난 18일 국회의원회관 제8간담회실에서 열린 ‘2025 한국정책대상’ 시상식에서 지방의회 부문 정책대상을 수상했다.‘2025 한국정책대상’은 공공성과 실효성을 갖춘 우수 정책 사례를 발굴하고 확산하기 위해 마련된 상으로, 지방의회·지방정부·공공기관을 대상으로 정책의 필요성, 실행력, 국민 체감도 등을 종합적으로 평가해 수상자를 선정한다.강 위원장은 서울시의회 도시안전건설위원장으로서, 기후재난 대응과 노후 인프라 개선, 공정한 건설현장 조성을 위한 제도 마련 등 서울시 도시안전정책의 실효성을 높이는 데 주력해 왔다.‘서울시 복합재난 안전관리에 관한 조례’, ‘서울시 재난관리자원의 통합 관리 등에 관한 조례’ 제정과 ‘서울시 지하안전관리 조례’ 개정 등을 통해 법·제도적 기반을 정비하고, 시민의 생명과 안전을 최우선 가치로 두며 예산·행정 전반을 아우르는 종합 정책을 견인한 점이 주목받았다.주요 공적으로는 ▲노후 하수관로 정비 및 하수도 회전기금 운용 개선을 통한 기반시설 안전성 강화 ▲지반침하·침수 등 도시 재난에 대비한 예방 중심의 안전 인프라 구축 ▲수변감성도시, 빗물저류시설 등 기후위기 대응형 도시 기반 확대 ▲건설현장 안전 및 투명성 강화, 근로환경 개선을 위한 제도적 기반 마련 등이 꼽힌다.또한 교통·생활 인프라 확충과 지역 균형발전을 위한 정책 활동을 통해 성북구를 비롯한 서울 전역의 정주 환경 개선과 도시 경쟁력 강화에도 기여해왔다. 주민과의 꾸준한 소통을 바탕으로 정책의 기획부터 실행, 점검까지 연결되는 선순환 구조를 만든 점도 평가에 반영됐다.강 위원장은 “정책은 정치적 이해관계나 진영을 넘어, 시민에게 필요한 변화를 만들어가는 과정에서 의미를 갖는다”면서 “앞으로도 ‘소통과 변화’를 의정활동의 핵심 가치로 삼아, 지속가능하고 실효성 있는 정책을 통해 시민의 안전한 일상을 만드는데 책임을 다하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스부