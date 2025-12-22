박강산 서울시의원, 김대중재단 청년위원장 임명

1980년 창립된 연청의 역사를 새롭게 해석하고 계승하겠다

서울시의회 행정자치위원회에서 의정활동을 하는 박강산 의원(더불어민주당·비례대표)이 지난 18일 프레지던트호텔 슈베르트홀에서 개최된 2025년 김대중재단(이사장 권노갑) 및 김대중정치학교(교장 문희상) 총동문회 송년회에서 청년위원장으로 임명됐다.이날 임명식에는 ▲권노갑 이사장 ▲문희상 상임부이사장 ▲배기선 사무총장 ▲이영호 총동문회장 등 김대중재단 임직원을 비롯하여 김대중정치학교 기수별 동문회 회장, 시도 지부 회장, 시·군·구 지회장, 동문회원, 후원회원 등이 참석해 자리를 빛냈다.박 의원은 “1980년부터 시작된 연청의 역사를 새롭게 해석하고 계승해 국민주권정부의 성공을 견인하겠다”며 “광장에서 응원봉을 든 청년의 연대를 이어가고 청년과 지역, 청년과 정책, 청년과 담론을 연결하는 거버넌스를 구축하겠다”는 포부를 밝혔다.연청은 1980년 창립된 ‘민주연합청년동지회’의 약칭으로 문희상 제20대 국회의장이 초대 회장을 역임했으며, 그 후신인 ‘새시대새정치연합청년회’는 1997년 김대중 대통령 당선 및 평화적 정권교체에 크게 기여하며 사회 각 분야에서 많은 인재를 배출했다.박 의원은 “오늘날 민주주의와 국민통합을 상징하는 김대중 정신은 청년세대의 젠더 이슈, 다른 세대와의 공존, 미래지향적 담론 등과 맞닿아 있다”면서 “김대중재단 청년위원회가 다양한 청년의 연결과 연대의 물꼬를 트는 일에 앞장서겠다”는 의지를 표했다.한편, 김대중재단 청년위원회는 2026년 1월 7일 14시 30분 서울시의회 제2대회의실에서 더불어민주당 전국대학생위원회와 공동 주관으로 ‘청년세대가 바라보는 김대중 정신과 풀뿌리 지방자치’ 토론회를 개최해 내년 상반기 활동의 첫 삽을 뜰 예정이다.온라인뉴스부