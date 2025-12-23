이민옥 서울시의원, 서울시의회 제7기 예산정책위원회 위원 재위촉

제6기에 이어 연속 위촉... 예산·재정 분야 전문성과 의정 역량 인정받아

“시민의 세금이 효율적으로 쓰이도록 예산 분석·평가 역할 충실히 수행할 것”

이미지 확대 서울시의회 제7기 예산정책위원회 위원으로 재위촉된 이민옥 의원(오른쪽)과 최호정 의장

이미지 확대 제7기 예산정책위원회 위촉식 및 제1차 전체회의에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이민옥 서울시의원(성동3, 더불어민주당)이 서울시의회 제7기 예산정책위원회 위원으로 재위촉되어 본격적인 활동에 나선다.이 의원은 지난 17일 서울시의회 별관 제1대회의실에서 열린 위촉식 및 제1차 전체회의에서 최호정 의장으로부터 위촉장을 받았으며, 2026년 6월까지 예산정책위원회 활동을 수행하게 된다.이번에 출범한 제7기 예산정책위원회는 ‘서울시의회 예산정책위원회 설치 및 운영에 관한 조례’에 근거한 것으로, 시의원 17명과 예산·재정 분야 전문가 8명 등 총 25명으로 구성됐다. 위원회는 서울시와 서울시교육청의 예산안 및 결산, 기금운용 계획안에 대한 심도 있는 분석과 연구를 수행할 예정이다.이 의원은 제6기 예산정책위원회 위원으로 활동하며 서울시 예산과 재정 운용 전반에 대한 분석과 정책 제언을 펼쳐온 바 있다. 이번 제7기 위원회 재위촉은 그간 축적해온 예산 분석 역량과 정책 전문성을 인정받은 결과로 평가된다.특히 이 의원은 기획경제위원회 소속으로서의 전문성을 바탕으로 1소위원회(행자위, 기경위, 교육위) 위원으로 선임되어 서울시 주요 재정 정책에 대한 분석과 연구를 담당하게 됐다.이 의원은 “시의회의 가장 중요한 책무는 서울시의 한정된 예산이 시민을 위해 효율적으로 사용되도록 하는 것”이라며, “예산정책위원회 활동을 통해 시민의 세금이 적재적소에 쓰일 수 있도록 면밀한 예산 분석과 정책 연구를 수행하겠다”고 밝혔다.또한 “제6기에 이어 제7기 예산정책위원회에서도 서울시의회의 재정 역량을 한층 강화하고 시민이 체감할 수 있는 정책을 만드는데 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.온라인뉴스부