박수빈 서울시의원, 시민이 뽑은 ‘책임의정 우수의원’ 수상

시민의정감시단 ‘2025 서울시의회 행정사무감사 평가’서 ‘우수등급’ 획득

4년간 3회 선정, 행정자치위원회 1위 성과 견인

제11대 서울시의회 의원 중 단 4명에게만 수여된 ‘시민 중심 책임의정상’ 타이틀 영예

“시민의 감시와 관심이 행정을 변화시키는 가장 큰 동력, 4년의 뜻깊은 마무리에 감사”

이미지 확대 수상소감을 말하는 박수빈 의원

서울시의회 박수빈 의원(더불어민주당, 강북4)이 시민단체 네트워크인 ‘서울와치(WATCH)’와 ‘2025 시민의정감시단’이 주관한 서울시의회 행정사무감사 시민평가에서 우수등급을 획득하며 ‘시민 중심 책임의정상’을 수상했다.시민의정감시단은 서울시민이 직접 참여해 서울시의회 행정사무감사를 모니터링하는 평가기구다. ▲책임 의정(알 권리 충족) ▲시민 중심 의정(위법·부당행위 적발) ▲생활 의정(주민요구 수렴) 실천 여부를 기준으로 의정활동을 종합 평가한다.박 의원은 제11대 시의회 임기 중 총 3회(2022․2024․2025년) 우수등급을 받았다. 형식적 질의가 아닌 철저한 자료 분석에 기반한 구조적 문제 제기와 실질적인 제도 개선, 감사 후 사후 점검까지 이어지는 ‘완결형 책임의정’을 실천했다는 평가다.또한 박 의원은 소속 행정자치위원회가 서울시의회 10개 상임위 중 종합 1위를 달성하는 데 견인차 역할을 했다는 평가를 받았다. 이에 전체 111명의 시의원 중 단 4명에게만 주어지는 ‘시민 중심 책임의정을 위해 노력한 시의원’에 이름을 올리는 영예를 안았다.박 의원은 수상 소감을 통해 “선배 의원님들 덕분에 책임 있는 의정의 자세를 배울 수 있었다”며 감사의 마음을 전하고, 이어 “의정활동을 유튜브 등으로 공개해 온 이유는 ‘시민이 지켜보고 있다’는 경각심이 집행기관과 행정 현장을 변화시키는 가장 강력한 동력이기 때문”이라고 소신을 밝혔다.끝으로 박 의원은 “더딘 변화에 체념하고 싶을 때도 있었지만, 시민들의 관심과 지지가 다시 뛸 수 있는 원동력이 됐다”라며 “가장 받고 싶었던 상으로 지난 4년을 뜻깊게 마무리할 수 있어 기쁘다. 앞으로도 시민의 힘을 믿고 흔들림 없이 정진하겠다”고 포부를 덧붙였다.온라인뉴스부