박강산 서울시의원, ‘2025 시민의정감시단 우수의원’ 선정

전체 101명 중 우수등급 의원 15명에 포함

행정자치위원회, 상임위원회 평가 1위

이미지 확대 질의하는 박강산 의원

서울시의회 박강산 의원(더불어민주당·비례대표)이 서울WATCH를 비롯한 시민사회단체가 주관하고 공개 모집으로 선발된 시민들이 직접 평가한 ‘2025 서울시의회 행정사무감사 시민의정감시단 평가’에서 우수의원으로 선정됐다.시민의정감시단은 2025년 11월 4일부터 17일까지 진행된 서울시의회 행정사무감사를 모니터링하며 전체 평가 대상 의원 101명(의장 및 상임위원장 등 10명 제외) 가운데 15명(김성준·박강산·박수빈·서준오·송도호·송재혁·신복자·이민석·이병도·이상욱·이소라·이승미·이용균·최유희·황유정 의원)을 우수등급 의원으로 선정했다.한편, 박 의원이 소속된 행정자치위원회는 시민의정감시단 평가에서 최근 3년간 9위(2023년)→3위(2024년)→1위(2025년)로 순위가 지속적으로 상승하며 눈길을 끌었다.이에 박 의원은 “민선 8기 서울시와 서울시의회가 견제와 균형의 원칙 속에서 유종의 미를 거둘 수 있도록 남은 임기 동안 제 역할을 다하겠다”고 소감을 밝혔다온라인뉴스부