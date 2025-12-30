김동욱 서울시의원, 3호선 대치역 1번 출구 에스컬레이터 공사비 83억원 전액 확보

임기 시작 후 3년간 끈질긴 노력 끝에 총사업비 확보 완료

지역 주민 숙원사업 해결 앞장으로 내년 초 본격적인 공사 추진

이미지 확대 김동욱 서울시의원

서울시의회 도시안전건설위원회 김동욱 의원(국민의힘, 강남5)이 지하철 3호선 대치역 1번 출구의 승강편의시설(에스컬레이터) 설치를 위한 총사업비 83억원을 전액 확보했다고 밝혔다.대치역 1번 출구 에스컬레이터 설치는 인근 대규모 아파트 단지 주민들과 학원가를 이용하는 학생 및 교통약자들의 오랜 숙원사업이었다.본 사업은 지난 2020년 1월 설계비 2억원을 확보하며 시작됐으나, 본격적인 예산 확보와 행정 절차 추진에는 김동욱 의원의 역할이 결정적이었다.김 의원은 2022년 7월 제11대 서울시의원 임기를 시작한 이후, 기존에 조금씩 진행되던 사업의 속도를 높이기 위해 서울시 및 관계 기관과 끊임없이 소통하며 예산 확보에 전력을 다했다.특히 1번 출구 방면에는 한티공원, 대치1동 주민센터, 학교 등의 주요시설과 공동주택, 학원가 등이 위치해 교통약자를 위한 승강편의시설 설치 필요성이 컸다.그 결과 지난 2022년부터 2024년까지 공사비 53억원을 확보한 데 이어, 올해 2025년 1월과 7월에 각각 23억원과 5억원의 예산을 추가로 편성하며 마침내 총사업비 83억원을 전액 확보하는 성과를 거뒀다.사업예산이 전액 확보됨에 따라 지난 10월과 11월에 걸쳐 설계적정성 검토와 서울시 계약심사 등 필수 행정 절차를 진행했다. 시는 2026년 1월 개찰 및 적격심사를 거쳐 최종 계약을 체결하고 본격적인 공사에 착수할 예정이다.김 의원은 “대치역 1번 출구 에스컬레이터 설치는 지역 주민들의 이동 편의뿐만 아니라 안전을 위해서도 반드시 필요한 사업이었다”며 “임기 시작 직후부터 예산 확보를 위해 발로 뛴 노력이 결실을 보게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”고 전했다.이어 김 의원은 “공사 시작부터 완공까지 현장을 꼼꼼히 살펴 주민들이 하루빨리 편리하고 안전하게 지하철을 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.온라인뉴스부