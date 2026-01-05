이민석 서울시의원, 마포초등학교로부터 감사패 수상

이미지 확대 감사패를 수여 받은 이민석 의원(오른쪽)

서울특별시의회 이민석 의원(국민의힘, 마포1)이 30일, 마포초등학교(교장 오상철)로부터 학교 교육환경 개선에 기여한 공로를 인정받아 감사패를 받았다.이 의원은 마포초 학생들이 안전하고 쾌적한 시설에서 성장할 수 있도록, 교육환경 개선을 위한 지원에 힘써 온 것으로 알려졌다.오상철 마포초 교장은 “이민석 의원은 평소 학생들의 교육환경에 깊은 관심을 가지고, 시설 개선과 학습 여건 향상을 위해 예산 확보와 행정적 지원을 아끼지 않았다”며 “감사패를 통해 학생들과 교직원을 대신해 깊은 감사의 인사를 전한다”고 말했다.이 의원은 “학생들이 부족함 없는 환경에서 배움을 이어나갈 수 있도록 뒷받침하는 것이 시의원으로서 마땅한 소임”이라며 “앞으로도 지역 교육 발전을 위해 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀