유정희 서울시의원, 관악구 어린이공원 흉기 난동 사건 관련 “치안과 안전, 더 이상 방치할 수 없다”

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 문화체육관광위원회 소속 유정희 서울시의원은 관악구 어린이공원 인근에서 발생한 흉기 난동 사건과 관련해 “주민의 일상이 무너지는 사건이 반복되고 있다”며 관악구 치안과 안전 대책의 근본적 강화를 촉구했다.유 의원은 “사건이 발생한 시간대가 대낮이었고, 장소 또한 어린이공원 인근이라는 점에서 주민들이 체감하는 불안은 매우 클 수밖에 없다”며 “연령과 관계없이 누구나 피해자가 될 수 있다는 현실을 다시 한번 확인한 사건”이라고 지적했다.유 의원은 이번 사건을 단발성 범죄로 보지 않고, 관악구 전반의 안전 문제와 연결해 바라봐야 한다고 강조했다. 최근 반복된 빗물 피해, 취약계층의 비극적인 사고, 그리고 연이은 강력범죄는 지역 안전망이 충분히 작동하지 않고 있음을 보여주는 신호라는 설명이다.유 의원은 “안전과 치안은 도시 운영의 기본 조건”이라며 “공원과 골목, 주거지 주변 같은 생활 공간에서 범죄가 발생하는 상황에서는 주민의 신뢰가 무너질 수밖에 없다”고 밝혔다.이어 “관악구의 안전 수준을 실질적으로 끌어올리기 위해 재난 대응 능력 강화, 공원과 골목길 방범 환경 개선, CCTV 확충, 범죄 취약 지역에 대한 상시 점검 체계 구축이 필요하다”며 “심리·복지 지원이 필요한 대상에 대한 조기 발견과 연계 시스템도 함께 강화해야 한다”고 말했다.유 의원은 “서울시의회 차원에서 관악구 치안 실태를 면밀히 점검하고, 경찰·자치구·서울시 관계 부서와 협력해 예방 중심의 안전 정책이 현장에서 작동하도록 지속적으로 요구하겠다”며 “관악이 불안의 도시가 아니라 주민이 안심하고 살아갈 수 있는 안전한 도시로 자리 잡을 수 있도록 치안 대응력 강화와 지역 신뢰 회복에 끝까지 책임을 다하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스부