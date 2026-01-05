최민규 서울시의원, 신대방동 학생·학부모 초청 ‘생생한 지방자치’ 현장 견학

이미지 확대 최민규 서울시의원(왼쪽 두 번째)

서울특별시의회 최민규 의원(국민의힘, 동작2)은 5일 동작구 신대방동 학생과 학부모를 서울특별시의회로 초청해 본회의장 참관 프로그램을 진행하고 소통의 시간을 가졌다.이번 프로그램은 미래 세대인 학생들이 지방의회의 역할과 정책 결정 과정을 현장에서 생생하게 체험하고, 학부모들과 교육 현장의 목소리를 직접 나누기 위해 마련됐다.참관에 참여한 학생들은 본회의장을 둘러보며 조례 제정 및 예산 심의 등 의사결정 과정을 직접 확인했다. 이어진 소통의 시간에는 학생 및 학부모들과 신대방동 지역의 통학로 안전 및 교육 환경 발전 방안 등 실생활과 밀착된 다양한 의견을 나누었다.최 의원은 “학생들이 민주주의 현장을 직접 경험하며 미래 리더로서의 꿈을 키우는 계기가 되었길 바란다”며, “학부모님들의 소중한 의견을 정책에 적극 반영해 신대방동을 아이 키우기 좋은 안전한 지역으로 만드는 데 최선을 다하겠다”고 강조했다.온라인뉴스부