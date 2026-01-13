메뉴
이병윤 서울시의회 교통위원장, 청량리한신1차 경로당 어르신들로부터 감사패 받아

수정 2026-01-13 09:32
입력 2026-01-13 09:32

청량리한신1차아파트 어르신 복지 및 지역 교통 발전에 기여한 공로 인정받아
“지역 어르신 복지 증진은 매우 중요한 사항, 더 많이 노력할 것”

지난 9일 청량리한신1차아파트 경로당에서 감사패를 받은 이병윤 위원장
지난 9일 청량리한신1차아파트 경로당에서 감사패를 받은 이병윤 위원장


이병윤 서울시의회 교통위원장(국민의힘, 동대문구1)은 지난 9일 청량리한신1차아파트 경로당에서 지역 어르신 복지 증진과 교통발전에 기여한 공로를 인정받아 감사패를 수여 받았다.

청량리한신1차 경로당은 청량리동 한신아파트 단지 내 지역 어르신들의 친목 도모, 취미 활동, 정보 교환 및 여가 생활을 지원하는 주민 소통 공간이다. 이날 전달식에는 경로당 회장을 비롯한 지역 어르신들이 참석해 이병윤 위원장에게 직접 감사의 마음을 전했다.

인사말을 하는 이병윤 위원장
인사말을 하는 이병윤 위원장


경로당 측은 이 위원장이 평소 지역주민의 어려운 점 해결을 위해 현장의 목소리에 귀를 기울여 왔으며, 특히 어르신들을 공경하는 마음으로 세심한 의정을 펼쳐온 점에 깊은 감사의 마음을 표했다.

또한 이 위원장이 지역 교통 발전을 위한 제도적 기반을 마련하고 언제나 주민의 든든한 동행자로서 헌신해 온 점을 이번 감사패 수여의 주요 배경으로 설명했다.

끝으로 이 위원장은 “지역의 어르신들께서 직접 주시는 상이라 그 어떤 상보다 뜻깊고 무게감이 느껴진다”며 “앞으로도 어르신들이 편안하고 행복한 노후를 보내실 수 있도록 복지 향상은 물론, 동대문구의 교통 환경 개선을 위해 더욱 부지런히 발로 뛰겠다”고 소감을 밝혔다.

온라인뉴스부
온라인뉴스부
