박강산 서울시의원 “2026년 ‘리틀 김대중’ 대거 배출돼야”

김대중재단 청년위원회 부위원장단 60인 임명식 진행

“풀뿌리 지방자치 활성화 및 지역소멸 위기 돌파해야”

이미지 확대 인사말을 하는 김대중재단 청년위원회 박강산 위원장

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지난 7일 서울시의회 제2대회의실에서 김대중재단 청년위원회(위원장 박강산) 임원진 임명식이 많은 축하와 격려 속에서 진행됐다.이날 임명식에는 김대중재단 권노갑 이사장, 문희상 상임부이사장, 배기선 사무총장, 백학순 김대중학술원장 등 원로 내빈과 문정복, 이건태, 김상욱, 모경종 국회의원을 비롯해 서울시의회 김인제 부의장, 성흠제 더불어민주당 원내대표의 축사가 진행됐고 청와대 정무수석실 이선호 자치발전비서관, 자치발전비서관실 서정완 행정관을 비롯한 많은 내외 귀빈이 참석해 자리를 빛냈다.박상훈 김대중재단 조직부총장의 사회로 진행된 이번 청년위원회 임원진 임명식은 박강산 위원장 및 봉건우 수석부위원장의 활동방향 보고를 거쳐 정보현 인천 연수구의원을 비롯한 60명의 부위원장단 임명장 수여를 끝으로 마무리됐다.박 위원장은 “청년 지방의원, 국회 보좌진, 정당 활동가 등 뛰어난 역량과 잠재력을 가진 청년 리더들로 임원진을 구성했다”며 “향후 청년위원회 산하 17개 시·도지부장과 기획위원, 자문위원 등을 선임 예정이다”는 입장을 표했다.박 위원장은 “김대중의 도전정신과 통합정신을 계승하는 청년 리더들이 2026년에 대거 배출되어 풀뿌리 지방자치를 활성화하고 지역소멸의 위기를 돌파해야 한다”며 “청년과 지역을 연결하고 정책을 연결하는 전국 거버넌스를 구축해 국민주권정부의 성공을 견인하는 청년 네트워크를 만들겠다”는 포부를 밝혔다.한편, 이날 임명식 직후 진행된 ‘청년세대가 바라보는 김대중 정신과 풀뿌리 지방자치 토론회’ 역시 장내에 발 디딜 틈이 없을 만큼 성황리에 마무리됐다.온라인뉴스부