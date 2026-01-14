왕정순 서울시의원, 주민 목소리 담아 샤로수길 일대 버스정류장 명칭 개선

주민 민원 적극 반영, 샤로수길 일대 버스정류장 명칭 개선 성과

남부순환로 정류장은 서울시, 봉천로 마을버스는 관악구 심의 통과

관악구 새로운 핫플레이스 샤로수길, 정류장 명칭으로 지역 정체성 강화

“주민 목소리 경청하며 생활 밀착형 개선과제 지속 추진할 것”

이미지 확대 왕정순 서울시의원

이미지 확대 서울대입구역1번출구, 샤로수길 버스정류장

이미지 확대

왕정순 서울시의원(더불어민주당, 관악구 제2선거구)은 지역 주민들의 지속적인 민원을 반영하여 관악구 샤로수길 일대 버스정류장 명칭이 개선됐다고 밝혔다.이번에 변경된 정류장은 ▲남부순환로 소재 봉천사거리 버스정류장(봉천사거리 → 서울대입구역1번출구·샤로수길) ▲봉천로 소재 마을버스 04번 낙성대동 시장입구 정류장(낙성대동 시장입구 → 샤로수길입구)이다.남부순환로 노선은 서울시 버스정책과 심의를, 봉천로 마을버스 노선은 관악구 교통행정과 심의를 각각 거쳐 정식으로 명칭이 변경되었다. 단순한 명칭 변경처럼 보이지만, 관할 행정기관의 체계적인 검토와 심의 절차를 통해 이뤄진 성과다.샤로수길은 서울대입구역 1번 출구에서 낙성대역 방면으로 이어지는 약 500m 구간으로, 최근 젊은 층이 선호하는 카페와 음식점이 밀집하면서 관악구의 새로운 핫플레이스로 자리잡고 있다. 그러나 기존 정류장 명칭이 이를 반영하지 못해 방문객들이 하차 위치를 찾는 데 어려움을 겪어왔다.왕 의원은 “주민들과 상인들이 지속적으로 정류장 명칭 개선을 요구해왔고, 이를 관계 기관과 적극 협의해 성사시킬 수 있었다”면서 “작은 변화지만 지역 정체성을 높이고 주민과 방문객의 편의를 개선하는 데 큰 도움이 될 것”이라고 밝혔다.이어 “앞으로도 주민들의 목소리에 귀 기울여 생활 밀착형 개선 과제를 지속적으로 발굴하고 추진하겠다”고 덧붙였다.온라인뉴스부