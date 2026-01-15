서준오 서울시의원, 석계역-우이천 연계 ‘노원 생활권’ 종합개발 마스터플랜 구체화 앞장

월계동 주민 생활권과 직결된 계획, 보행·환승·주차·여가까지 포함

“노원구 주민들이 매일 오가는 길목에서부터 변화 이끌 것”

이미지 확대 서준오 서울시의원

이미지 확대 태릉민방위교육장 일대(월계동 한진한화그링빌아파트 옆) 조감도

서울시의회 서준오 의원(더불어민주당·노원4)은 지난해 수립된 석계역 및 이문차량기지 일대 ‘주변지역 활성화 기본구상(마스터플랜)’과 관련해, 석계역은 노원구와 맞닿아 있는 핵심 생활권 거점인 만큼 노원 주민들이 실제로 체감할 수 있는 변화로 이어지도록 추진 과정을 면밀히 챙기겠다고 밝혔다.석계역 일대는 노원구 월계동과 인접해 있어 노원 주민들이 지하철 환승과 버스 이용, 우이천 산책로 진입, 인근 생활편의시설 이동 등에 매우 빈번하게 이용하는 구간이다. 특히 출퇴근 시간대 이동과 통학 동선, 우이천변 여가 이용 등에서 석계역 일대가 사실상 ‘노원 생활권의 관문’ 역할을 하는 만큼, 이번 마스터플랜에 포함된 개선안은 노원 주민들의 일상 동선과 생활 편의에 직접적인 영향을 줄 것으로 기대된다.이번 기본구상에는 우이천변을 중심으로 수변활력공간을 조성하고 수변여가거점과 문화‧체육 기능을 연계하는 방향이 포함됐다. 이에 따라 우이천을 따라 산책하거나 운동을 즐기는 노원 주민들에게는 기존의 단순 보행 중심 공간을 넘어, 머물고 이용할 수 있는 생활형 공간이 확대되는 효과가 있을 것으로 전망된다.또한 석계역과 인접 지역을 연결하는 보행환경 개선과 지하보차도 기능 개선 등이 함께 검토되면서, 석계역을 오가는 노원 주민들의 가장 큰 불편 중 하나였던 ‘끊긴 동선’과 ‘불편한 보행 환경’이 단계적으로 개선될 수 있다는 기대도 나온다. 특히 어린이·노약자·교통약자 입장에서는 안전하고 연속적인 보행 환경이 확보되는 것이 곧 생활의 질 향상으로 이어지는 만큼, 이번 계획이 노원 주민들의 체감 만족도를 높이는 핵심 요소가 될 것으로 보인다.이와 함께 석계역 지하 2층 공실상가를 활용해 지역 주민 체육활동을 위한 스크린파크골프장을 조성하는 방안도 제시됐다. 파크골프는 최근 중장년층과 어르신들의 생활체육 수요가 크게 늘고 있는 종목으로, 노원 주민들 역시 접근성이 높은 실내 체육공간 확충에 대한 요구가 지속돼 왔다. 이번 구상이 실행될 경우 석계역을 이용하는 노원 주민들에게는 일상적으로 이용 가능한 생활체육 기반이 확대되는 효과가 기대된다.주차와 교통편의 측면에서도 이번 기본구상은 노원 주민들의 실질적 불편을 해소할 수 있는 내용을 담고 있다. 석계역 일대 공영주차장 기능을 확보하고, 환승주차장을 조성하는 방향이 함께 검토되면서, 석계역을 경유하는 노원 주민들의 환승 편의 개선과 함께 주변 주차난 완화에도 도움이 될 것으로 전망된다. 석계역은 노원구와 성북구 접경지 특성상 상시 유입 교통량이 많고, 주차 수요가 집중되는 지역인 만큼 이러한 개선은 주민들이 가장 빠르게 체감할 수 있는 변화로 꼽힌다.서 의원은 서울시의회 주택공간위원회 부위원장으로서 노원 주민들의 생활권과 직접 연결되는 과제들이 계획 수립 단계부터 충분히 반영될 수 있도록 서울시 관계부서와 지속적으로 협의해 왔으며, 계획이 구체적으로 실행될 수 있도록 추진 상황을 면밀히 점검하겠다는 입장이다.그는 “석계역은 행정구역 경계로만 보면 성북구이지만, 노원 주민들 입장에서는 매일 오가고 매일 이용하는 생활권 중심지”라며 “이번 마스터플랜이 보행·환승·주차·여가를 함께 개선하는 체감형 계획으로 실현될 수 있도록, 주민들의 목소리를 더 담아내고 실행까지 끝까지 챙기겠다”고 밝혔다.이어 “노원과 성북이 맞닿아 있는 접경지역은 한쪽만 좋아져서는 완성될 수 없다”며 “노원 주민들이 ‘달라졌다’고 느낄 수 있도록 서울시와 긴밀히 협력해 생활권 전반의 변화를 만들어가겠다”고 강조했다.온라인뉴스부