이영실 서울시의원, 면목고·용마중 학생·학부모 본회의장 참관 및 의장표창 수여
의회 운영 과정 직접 체험… 조례·예산 등 정책 논의 현장 둘러봐
모범 학생 및 유공 학부모에 의장표창 전달
“교육·지역 협력 정책 뒷받침 약속”
서울시의회 환경수자원위원회 이영실 의원(더불어민주당, 중랑1)은 지난 20일 서울시의회를 방문한 면목고등학교와 용마중학교 학생 및 학부모들을 맞아 본회의장을 직접 안내하고, 시의회의 역할과 운영 시스템을 소개했다.
이번 방문은 단순한 시설 견학을 넘어, 조례 제정과 예산 심의 등 서울시의 핵심 정책이 결정되는 현장을 둘러보며 지방자치의 작동 원리를 생생하게 체험할 수 있도록 기획됐다.
참관 후 이어진 시상식에서는 모범적인 학교생활로 타의 귀감이 된 학생들과, 꾸준한 봉사활동으로 지역사회 발전에 헌신해 온 학부모들에게 서울시의회 의장표창이 수여됐다.
이 의원은 표창을 전달하며 “학생들이 의회라는 공간을 직접 경험하며 풀뿌리 민주주의의 가치를 느끼고 돌아가길 바란다”고 말했다.
이어 “보이지 않는 곳에서 학교와 지역을 위해 땀 흘린 학부모님들의 노고가 헛되지 않도록, 교육 환경 개선과 지역 협력 정책 발굴에 더욱 매진하겠다”고 덧붙였다.
