이영실 서울시의원, 면목고·용마중 학생·학부모 본회의장 참관 및 의장표창 수여

의회 운영 과정 직접 체험… 조례·예산 등 정책 논의 현장 둘러봐

모범 학생 및 유공 학부모에 의장표창 전달

“교육·지역 협력 정책 뒷받침 약속”

이미지 확대 인사말을 하는 이영실 의원

이미지 확대 본회의장을 참관한 면목고·용마중 학생·학부모와 기념촬영하는 이영실 의원

서울시의회 환경수자원위원회 이영실 의원(더불어민주당, 중랑1)은 지난 20일 서울시의회를 방문한 면목고등학교와 용마중학교 학생 및 학부모들을 맞아 본회의장을 직접 안내하고, 시의회의 역할과 운영 시스템을 소개했다.이번 방문은 단순한 시설 견학을 넘어, 조례 제정과 예산 심의 등 서울시의 핵심 정책이 결정되는 현장을 둘러보며 지방자치의 작동 원리를 생생하게 체험할 수 있도록 기획됐다.참관 후 이어진 시상식에서는 모범적인 학교생활로 타의 귀감이 된 학생들과, 꾸준한 봉사활동으로 지역사회 발전에 헌신해 온 학부모들에게 서울시의회 의장표창이 수여됐다.이 의원은 표창을 전달하며 “학생들이 의회라는 공간을 직접 경험하며 풀뿌리 민주주의의 가치를 느끼고 돌아가길 바란다”고 말했다.이어 “보이지 않는 곳에서 학교와 지역을 위해 땀 흘린 학부모님들의 노고가 헛되지 않도록, 교육 환경 개선과 지역 협력 정책 발굴에 더욱 매진하겠다”고 덧붙였다.온라인뉴스부