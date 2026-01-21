구미경 서울시의원, 성동구교구협의회·교경협의회 신년감사예배 참석… 축사 전해
수정 2026-01-21 15:14
입력 2026-01-21 15:14
“지역 안전과 행복 위한 교계의 역할에 감사”
“이웃 사랑 실천하는 의정활동 다짐”
서울시의회 구미경 의원(국민의힘, 성동 제2선거구)은 지난 20일 왕십리교회에서 ‘성동구기독교총연합회’가 주최한 ‘2026년 성동구교구협의회·교경협의회 신년감사예배’에 참석해 축사했다.
이날 행사는 1부에서 신년사와 성경봉독, 설교 및 특별기도를 시작으로, 2부에서 신년축복기도와 내빈 인사말씀, 사진촬영 등의 순서로 약 70분간 진행됐으며, 구 의원을 비롯해 성동구 지역 교회 대표자들과 성동구청, 성동경찰서 관계자 등 교계 인사들이 참석했다.
구 의원은 “성동구 교계가 한자리에 모여 예배와 기도로 2026년 새해를 시작할 수 있어 감사하다”며 “끊임없이 이웃사랑을 실천하시는 ‘성동구교구협의회’와 ‘성동구교경협의회’와 함께 저 또한 더 나은 성동구를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
한편, 구 의원은 평소 지역사회 각계각층과의 소통을 강조하며, 주민 간담회와 현장 방문을 통해 지역 현안 해결에 적극 나서는 의정활동을 펼치고 있다.
