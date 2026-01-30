심미경 서울시의원, 동부간선도로 지하화 공사 소음 민원 현장 방문

이미지 확대 지난 28일 동대문구 휘경동 일대 동부간선도로 지하화 제4공구 공사 현장을 방문한 심미경 의원

서울시의회 심미경 의원(동대문구 제2선거구, 국민의힘)은 지역구 내 최대 민원 중 하나인 ‘동부간선도로 지하화 공사 소음·진동 문제’ 해결을 위해 직접 현장 행보에 나섰다. 심미경 의원은 지난 28일 동대문구 휘경동 일대 동부간선도로 지하화 제4공구 공사 현장을 방문해 주민들의 고충을 청취하고 관계기관 간담회를 진행했다고 밝혔다. 이날 현장방문에는 서울시의회 대학생 인턴도 참석해 ‘체험! 민원현장 출동서비스’를 함께 진행했다.이번 현장 방문은 최근 휘경센트레빌 아파트 입주자 대표회의 측이 서울시의회 신문고를 통해 제기한 민원에 따른 것이다. 주민들에 따르면, 아파트 인접 지역에서 진행 중인 급기소 설치 천공 작업으로 인해 발생하는 소음이 최대 62dB에 달해 일상생활이 불가능할 정도의 정신적 피해를 입고 있는 것으로 나타났다. 주민들은 현장에서 ▲매일 반복되는 15분간의 강력한 천공 소음 문제 해결 ▲시공사(대우건설) 측의 합리적인 피해보상 ▲안전하고 편안한 주거 공간 확보를 위한 시의회의 적극적인 협조를 강력히 요청했다.심 의원은 이날 현장에서 도시기반시설본부, 동대문구청, 시공사 등 관계자들과 함께 간담회를 갖고 주민들의 요구사항을 전달했다. 특히 이번 행사는 서울시의회 제8기 대학생 인턴 7명이 함께 참관해, 실제 민원이 접수된 현장을 둘러보고 이해관계자 간의 의견 조정 과정을 직접 학습하는 시간으로 꾸며졌다. 이날 현장방문에 참석한 대학생 인턴은 “주민과 시공사, 관계 부서가 모여 입장을 조정하는 과정을 보며 현장 중심 소통의 중요성을 깊이 체감했다”고 소감을 전했다.심 의원은 “민원 해결은 문서가 아닌 현장에서 이뤄져야 한다. 시민이 접수한 민원에 대해서는 최대한 신속하게 현장을 방문해서 처리하고, 앞으로도 시민 불편을 최소화해 쾌적한 생활 환경 조성을 위해 노력해 달라”고 당부했다.또한 시공사와 관계 기관에 “공사 과정에서 발생하는 소음과 진동으로 주민들이 겪는 고통을 엄중히 인식해야 한다.”라고 지적하며 “합리적인 피해보상안 마련과 함께 쾌적한 생활 환경 조성을 위해 모든 행정적 노력을 다해달라”고 당부했다.온라인뉴스부