이병도 서울시의원 “차별 없는 아동 돌봄은 우리 사회의 당연한 책무… 제도와 정책으로 뒷받침할 것”

‘아동 돌봄 격차 해소와 지역아동센터의 공적 역할 정립을 위한 신년 정책 토론회’ 공동주관

지역아동센터의 공적 역할과 차별 없는 돌봄환경 조성 공로로 감사패 수상

이미지 확대 지난 1월 26일 한국지역아동센터연합회로부터 감사패를 받은 이병도 의원(왼쪽)

서울시의회 보건복지위원회 이병도 의원(더불어민주당, 은평2)은 지난 1월 26일 서울시의회 제2대회의실에서 열린 ‘아동 돌봄 격차 해소와 지역아동센터의 공적 역할 정립을 위한 신년 정책 토론회’에 공동주관자로 참석해 개회사를 하고, 지역아동센터 발전과 차별 없는 돌봄환경 조성에 기여한 공로로 감사패를 수상했다.이번 토론회는 서울시의회 임종국 의원(더불어민주당, 종로2)과 한국지역아동센터연합회(대표 옥경원) 등 지역아동센터 관련 단체가 공동주관했다.이 의원은 개회사에서 “모든 아이는 어떤 환경에 있든 차별 없이 질 높은 돌봄을 받을 권리가 있고, 이는 우리 사회의 책무”라고 강조하며 “서울시가 그동안 지역아동센터에 대한 다양한 지원 정책을 추진해 왔지만 여전히 돌봄의 질과 환경에 격차가 존재하는 만큼, 토론회를 통해 그 과제를 논의하고자 한다”고 밝혔다. 이어 “사회 변화에 맞춰 아동 돌봄의 질을 높이고, 돌봄 종사자들이 자부심을 갖고 일할 수 있는 여건을 마련하는 데 서울시의회도 책임을 다하겠다”고 말했다.한편, 이날 토론회에서 이 의원은 한국지역아동센터연합회로부터 감사패를 받았다. 연합회 측은 ‘아이들이 먼저라는 신념으로 지역아동센터의 공적 역할과 차별 없는 돌봄 생태계 조성을 위해 헌신해 온 데 대한 감사의 뜻’을 담아 감사패를 수여했다고 밝혔다.이 의원은 지난 제10대 서울시의회 전반기 보건복지위원회 부위원장으로 활동할 당시 지역아동센터 관계자 100여 명과 ‘소통 간담회’를 개최해 현장의 열악한 처우와 운영 여건을 청취하고, 해결 방안을 모색하겠다고 약속한 바 있다. 또한 지역아동센터의 이용 자격 제한을 없애고 돌봄이 필요한 모든 아동을 이용 대상으로 하는 ‘서울시 지역아동센터 지원에 관한 조례 일부개정조례안’을 대표발의해 지역아동센터에 대한 차별적 인식과 이용 아동에 대한 사회적 편견 해소에 기여했다. 이후에도 현장의 목소리를 바탕으로 제도와 정책 개선을 위한 지속적인 관심과 노력을 이어가고 있다.이 의원은 “돌봄의 형태가 다르다는 이유로 아이들이 차별받아서는 안 되며, 동일한 가치를 지닌 돌봄 노동이 다른 처우를 받아서도 안 된다”면서 “지역아동센터가 아동·학부모·종사자 모두가 신뢰할 수 있는 돌봄기관으로 자리매김할 수 있도록 지원체계를 지속적으로 점검하고 개선해 나가겠다”고 밝혔다.온라인뉴스부