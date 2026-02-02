‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원, 강동하남남양주선 1공구 본격 시동 소식 전해

2월 턴키 입찰공고 앞두고 있어… 2031년 전 구간 개통 목표

강일초교 사거리 정거장 포함… “강동 교통 환경, 한 단계 도약 기대”

이미지 확대 도시기반시설본부 업무보고를 받고 있는 박춘선 의원

‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원(강동3, 국민의힘)이 서울지하철 9호선 5단계 연장사업인 ‘강동하남남양주선’ 제1공구 건설공사가 2월 중 턴키 방식 입찰공고를 앞두고 있다는 반가운 소식을 전했다.박 의원은 지난 1월 30일 서울시 도시기반시설본부 담당자 업무보고를 통해 사업 추진 현황을 점검하고, 향후 공정 계획과 일정 관리 등을 꼼꼼히 살폈다. 이번 보고에서는 입찰 준비 상황과 함께 공구별 추진 전략, 향후 착공 및 단계별 공사 일정 등이 공유됐다.강동하남남양주선은 지하철 9호선 5단계 연장사업으로 서울 강동구에서 하남시와 남양주시를 잇는 광역철도 노선이다. 총 6개 공구로 구분되어 단계적으로 추진되며, 이 가운데 제1공구는 고덕강일지구에서 서울시계까지 약 1.1km 구간을 담당한다. 해당 구간에는 강동구 강일초등학교 사거리 인근에 정거장 1개소가 설치될 예정으로, 고덕강일지구 주민들의 대중교통 접근성이 크게 개선될 것으로 기대된다.이번 1공구 사업은 턴키(설계·시공 일괄) 방식으로 추진되며, 입찰 및 실시설계, 공사 착수는 입찰 진행 상황에 따라 세부 일정이 조정될 수 있다. 현재 계획상으로는 전 구간 공사가 완료된 이후인 2031년 개통을 목표로 하고 있다.박 의원은 “강동하남남양주선은 단순한 철도 연장이 아니라, 강동과 수도권 동부 지역의 생활권과 경제권을 연결하는 핵심 교통 인프라”라며 “특히 1공구는 강동구 내 첫 출발점으로서 상징성이 큰 만큼, 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 서울시와 지속적으로 점검하고 협의해 나가겠다”고 밝혔다.이어 “입찰 단계부터 안전과 품질, 공기 관리가 철저히 이뤄져야 한다”며 “주민들께서 오랫동안 기다려온 사업인 만큼, 진행 상황을 투명하게 공유하고 주민 불편을 최소화하는 방향으로 의정활동에 최선을 다하겠다”고 강조했다.온라인뉴스부