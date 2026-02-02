메뉴
최호정 서울시의회 의장, 홋카이도 의회와 지속가능 협력 확대 뜻 모아

수정 2026-02-02 14:30
입력 2026-02-02 14:30

서울-홋카이도 지방의회 교류, 10년·20년 이어질 미래지향적 협력 기대
시민 복리 증진 위한 국제 협력 기반 강화

이미지 확대
서울시의회-홋카이 대표단 공식 면담
서울시의회-홋카이 대표단 공식 면담


서울시의회 최호정 의장은 지난 1월 30일 일본 홋카이도 대표단을 공식 환영하고 양 지역 간 지속 가능한 교류 협력 확대 의지를 확인했다.

이미지 확대
이토 조이치 홋카이도 의장에게 기념품 전달하는 최호정 의장
이토 조이치 홋카이도 의장에게 기념품 전달하는 최호정 의장


최 의장은 환영사에서 “홋카이도의 개척 정신과 자연과 공존하는 삶의 지혜는 매우 인상 깊었다”며 “서울-홋카이도 우호결연 15주년을 계기로 양 의회 간 교류도 10년, 20년 이어지는 미래지향적 협력 관계로 발전해 나가길 기대한다”고 밝혔다.

이미지 확대
본회의장에서 이토 조이치 홋카이도 의장과 악수하는 최호정 의장
본회의장에서 이토 조이치 홋카이도 의장과 악수하는 최호정 의장


이토 조이치(伊藤 条一) 홋카이도의회 의장은 “양국 정상 간 협력 강화 등 시대의 흐름에 발맞춰 교류를 확대하고자 하며 상호 방문으로 우호 증진을 기대한다”고 화답했다.

이어 최 의장은 “양측의 신뢰를 바탕으로 기후변화 대응, 지속가능 에너지 전환 등 공통 과제 해결을 위한 협력 모델을 함께 구축해 나가자”고 말했다.

이미지 확대
본회의장 참관 후 기념 촬영하는 최호정 의장과 이토 조이치 홋카이도 의장
본회의장 참관 후 기념 촬영하는 최호정 의장과 이토 조이치 홋카이도 의장


이날 면담에는 최호정 의장 외 이승복 기획경제위원회 부위원장, 신복자 보건복지위원회 위원이 함께했다.


서울시의회는 앞으로도 지방의회 간 정책 교류와 협력 네트워크를 강화해, 시민 복리 증진과 지속가능한 도시 발전을 위한 국제 협력 기반을 확대해 나갈 계획이다.

서울-홋카이도 우호결연은 몇 주년을 맞았는가?
