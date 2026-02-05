신복자 서울시의회 예산정책위원장, 제7기 예산정책위원회 제2차 전체회의 개최

소위원회 구성 및 위원장 선출로 체계적인 연구·논의 기반 마련

“재정 환경 변화와 다양한 정책 수요 대응 위해 예산의 합리적 편성과 효율적 운영 논의 중”

“실질적 정책제언 이끌 것”

제7기 예산정책위원회 향후 운영 일정, 소위원회별 연구주제 논의

이미지 확대 발언중인 신복자 예산정책위원장

이미지 확대 지난 3일 제2차 전체회의를 개최한 제7기 예산정책위원회 소속 위원들이 기념촬영을 하고 있다.

서울시의회 신복자 예산정책위원장(동대문4, 국민의힘)은 지난 3일 제7기 예산정책위원회 제2차 전체회의를 개최하고, 향후 운영일정과 소위원회 구성, 연구주제 선정, 청년학술논문 공모전 공모주제 선정 등에 대해 논의했다.이번회의는 제7기 예산정책위원회가 본격적인 재정정책 연구에 착수하는 자리로 재정환경 변화에 대한 중장기 연구방향을 설정하고, 소위원회 중심의 운영체계를 확립하기 위해 마련됐다.특히 위원회의 체계적인 운영을 위해 서울시의원과 재정 및 지방자치 전문가인 외부위원으로 구성된 3개 소위원회 구성안이 확정됐으며, 소위원회별 소위원장으로는 ▲1소위원회 김용호(용산1, 국민의힘) 위원 ▲2소위원회 신동원(노원1, 국민의힘) 위원 ▲3소위원회 이민옥(성동3, 더불어민주당) 위원이 각각 선출됐다.또한 소위원회를 중심으로 최근 재정정책 환경 변화와 지방재정의 주요이슈를 반영한 연구과제에 대해서도 논의가 이뤄졌다.아울러, 청년들의 시각에서 사회 현안과 지방의회의 역할을 조명하기 위한 청년학술논문 공모전의 추진 방향과 주제에 대해서도 의견을 수렴했다.신 위원장은 “재정 환경 변화와 다양한 정책 수요에 대응하기 위해 예산의 합리적 편성과 효율적인 운영에 대한 논의가 중요하다”며 “위원회의 전문성과 경험을 바탕으로 실질적인 정책 제언이 이뤄질 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.한편, 예산정책위원회는 향후 전체회의와 소위원회 활동을 통해 서울시 재정 운영과 예산 정책 전반에 대한 논의를 지속해 나갈 계획이다.온라인뉴스부