전병주 서울시의원, 2026년 광진구 교육환경 개선 예산 186억원 확보 결실

교육위원회 부위원장으로서 현장 목소리 반영, 관내 학교 예산 꼼꼼히 챙겨

용곡중 급식실 개선(4억 2000만원), 대원고 게시시설 개선(1억 7000만원) 등 학생 안전·편의 주력

“광진구, 아이 키우기 좋은 교육 1번지로 만드는 의정 활동 지속할 것”

이미지 확대 전병주 서울시의원

서울시의회 교육위원회 전병주 부위원장(더불어민주당, 광진1)이 2026년도 서울시교육청 본예산 심의를 통해 광진구 관내 학교의 교육환경 개선을 위한 예산 186억원을 확보했다고 밝혔다.전 의원은 교육위원회 부위원장으로서 예산 심의 과정 전반에 걸쳐 학부모, 학교 관계자, 교육청과 긴밀히 소통해 왔다. 특히 노후 시설 보수와 급식실 환경 개선 등 학생들의 학습권 및 안전과 직결된 필수 예산을 확보하는 데 역량을 집중했다.구체적으로 용곡중학교에는 학생들의 건강권 확보와 쾌적한 급식 환경 조성을 위해 총 8억 2000여만 원의 예산이 투입된다. ▲급식실 전면 개선(부족분) 4억 2000만원 ▲복도 벽체 시설 개선 1억 6000만원 ▲게시 시설 개선 1억 3000만원 ▲학생 식당 조성 1억 1000만원이 편성됐다.대원고등학교는 노후 시설 개선과 급식실 공기질 관리를 위한 예산 등 총 3억 2000여만 원이 확보됐다. ▲게시 시설 개선 1억 7000만원 ▲급식실 환기 개선(후드 설치비 등) 6000만원 ▲차양 시설 개선 5300만원 ▲급식실 환기 개선 3900만원이 투입될 예정이다.이외에도 광진구 관내 학교들의 ▲노후 화장실 및 바닥 교체 ▲학교 시설 방수 및 도장 공사 ▲안전 사각지대 해소 및 냉난방 시설 확충 등 학생들의 건강과 안전을 최우선으로 하는 사업들이 대폭 반영됐다.전 의원은 “아이들이 매일 머무는 학교 공간은 그 어느 곳보다 안전하고 쾌적해야 한다”면서 “특히 급식실 환기 시설과 노후 벽체 개선은 교육 공동체의 건강권과 직결되는 만큼 신속히 사업이 추진될 수 있게 하겠다”고 강조했다.이어 전 의원은 “이번 예산 확보는 광진구 학생들의 ‘안전’과 ‘건강’을 지키기 위한 값진 결과”라며 “앞으로도 광진구가 아이 키우기 좋은 교육 도시로 거듭날 수 있도록 현장 중심의 의정 활동을 이어가겠다”고 포부를 밝혔다.온라인뉴스부