남궁역 서울시의원, ‘면목선 건설사업 조기 착공을 위한 후속절차 조속 추진 촉구 건의안’ 제안

서울특별시의회 면목선 건설사업 조속 추진을 위한 특별위원회(위원장 남궁역, 동대문3)는 지난 5일 제3차 위원회 회의를 개최하고, ‘면목선 건설사업 조기 착공을 위한 후속절차 조속 추진 촉구 건의안’을 제안했다.면목선은 서울 동북권역 교통편의 증진과 이동불편 해소를 위해 청량리에서 면목·신내까지 연결하는 연장 약 9.1㎞의 노선으로 2008년 11월 ‘서울특별시 10개년 도시철도 기본계획’에 민자사업으로 반영했으나, 민자사업 지연으로 재정사업 전환을 고려한 ‘제2차 서울시 도시철도망 구축계획’이 2020년 11월 국토교통부 승인·고시됐다.이후 2021년 10월 면목선 건설사업 예비타당성조사가 착수됐고 2024년 6월 기획재정부 재정사업평가위원회 예비타당성조사심의를 최종 통과함에 따라 사업추진의 기틀을 마련하였으나 2008년 서울시가 면목선을 계획한 이후 약 18년이 경과해도 착공을 하지 못해 지역주민의 교통불편은 물론 상실감과 소외감을 고려할 때 면목선 건설을 조속히 추진해야 할 상황이다.특별위원회는 면목선 건설사업을 신속하고 체계적으로 추진하기 위해 정부와 서울시가 보다 책임 있는 자세가 필요하다는 입장으로 제3차 위원회 회의를 개최해 ‘면목선 건설사업 조기 착공을 위한 후속절차 조속 추진 촉구 건의안’을 제안했고 향후 제334회 임시회 본회의에 제출할 계획이다.남궁역 특위위원장은 “특별위원회의 이번 건의안 제안으로 지역주민의 교통불편 개선과 서울 균형발전을 앞당기는 계기가 마련되었다”라고 말하고 “향후에도 서울시의회를 대표해 면목선 건설의 신속 추진을 위해 앞장서 나아가겠다”라고 밝혔다.온라인뉴스부