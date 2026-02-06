송도호 서울시의원, ‘자랑스러운 전남대인상’ 수상
수정 2026-02-06 10:53
입력 2026-02-06 10:53
서울특별시의회 송도호 의원(더불어민주당, 관악구 제1선거구)이 지난 4일 국방컨벤션에서 열린 전남대학교 동문 정기총회에서 ‘자랑스러운 전남대인상’을 수상하는 영예를 안았다.
‘자랑스러운 전남대인상’은 모교의 명예를 드높이고 각 분야에서 사회 발전에 기여한 동문에게 수여되는 상으로, 동문사회에서 가장 권위 있는 상 가운데 하나로 평가된다. 이번 수상은 송 의원이 의정활동을 통해 지역 현안을 해결하고 공공정책 발전에 기여해 온 점이 높이 평가된 결과다.
송 의원은 그동안 도시 인프라 개선, 교통·주거 환경 개선, 지역 균형발전 정책 등 생활 밀착형 현안 해결에 주력하며 현장에서 답을 찾는 의정활동을 이어왔다. 특히 주민 안전과 생활 기반 확충, 도시 환경 개선 등 실질적인 변화를 이끌어낸 성과가 지역사회는 물론 동문사회에서도 모범 사례로 주목받아 왔다.
송 의원은 이번 수상과 관련해, 전남대학교에서 배운 가치와 정신을 의정활동의 밑거름으로 삼아, 앞으로도 지역사회와 시민을 위한 책임 있는 역할을 이어가겠다는 각오를 밝혔다.
온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
송도호 의원이 수상한 ‘자랑스러운 전남대인상’의 수상 이유는?