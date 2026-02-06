구미경 서울시의원, 제81회 무학여고 졸업식 참석

서울시의회 의장상 수여 및 따뜻한 격려 전해

이미지 확대 구미경 서울시의원이 무학여고 모범졸업생에게 서울시의회 의장상을 수여하고 있다.

서울특별시의회 기획경제위원회 구미경 의원(국민의힘, 성동구 제2선거구)은 지난 5일 무학여자고등학교 졸업식에 참석해 졸업생들의 새로운 출발을 축하하고, 성실한 학교생활로 모범이 된 학생에게 서울특별시의회 의장상을 수여했다.이날 졸업식은 무학 코러스 합창을 시작으로 개식사, 국민의례, 내빈 소개, 학사보고 순으로 진행되었으며, 졸업장 및 상장 수여를 통해 졸업생들의 지난 3년간의 노력을 기리는 뜻깊은 시간이 마련됐다.구 의원은 학교생활에 모범을 보인 학생에게 서울특별시의회 의장상을 전달하며 성실한 학업 태도와 타의 모범이 되는 학교생활을 격려했다. 아울러 졸업생 모두에게 축하의 뜻을 전하며 미래를 향한 새로운 여정을 응원했다.또한 구 의원은 훌륭한 졸업생을 양성하기 위해 헌신해 온 무학여고 교직원과 학부모에게도 깊은 감사의 뜻을 전하며, 그간의 노고에 감사의 마음을 전했다.구 의원은 “졸업은 또 다른 시작을 의미하는 뜻깊은 순간이며, 무학여고에서 쌓은 배움과 경험을 바탕으로 각자의 길에서 최선을 다해주길 바란다”며, “서울시의원으로서 학생들이 안정적인 교육 환경 속에서 꿈을 펼칠 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 덧붙였다.온라인뉴스부