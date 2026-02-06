구미경 서울시의원, 제81회 무학여고 졸업식 참석
서울시의회 의장상 수여 및 따뜻한 격려 전해
서울특별시의회 기획경제위원회 구미경 의원(국민의힘, 성동구 제2선거구)은 지난 5일 무학여자고등학교 졸업식에 참석해 졸업생들의 새로운 출발을 축하하고, 성실한 학교생활로 모범이 된 학생에게 서울특별시의회 의장상을 수여했다.
이날 졸업식은 무학 코러스 합창을 시작으로 개식사, 국민의례, 내빈 소개, 학사보고 순으로 진행되었으며, 졸업장 및 상장 수여를 통해 졸업생들의 지난 3년간의 노력을 기리는 뜻깊은 시간이 마련됐다.
구 의원은 학교생활에 모범을 보인 학생에게 서울특별시의회 의장상을 전달하며 성실한 학업 태도와 타의 모범이 되는 학교생활을 격려했다. 아울러 졸업생 모두에게 축하의 뜻을 전하며 미래를 향한 새로운 여정을 응원했다.
또한 구 의원은 훌륭한 졸업생을 양성하기 위해 헌신해 온 무학여고 교직원과 학부모에게도 깊은 감사의 뜻을 전하며, 그간의 노고에 감사의 마음을 전했다.
구 의원은 “졸업은 또 다른 시작을 의미하는 뜻깊은 순간이며, 무학여고에서 쌓은 배움과 경험을 바탕으로 각자의 길에서 최선을 다해주길 바란다”며, “서울시의원으로서 학생들이 안정적인 교육 환경 속에서 꿈을 펼칠 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 덧붙였다.
