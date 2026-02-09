김형재 서울시의원, 국기원 이사장 이·취임식 참석해 축사

“신임 이사장·원장과 함께 국기원 재도약 지원할 것”

6일 신임 노순명 이사장 취임식, 서명옥 국회의원 영상축사 등 각계 축하 쇄도, 국기원 발전 이끌 적임자 기대

이미지 확대 김형재 의원이 지난 6일 오전 국기원 중앙수련장에서 열린 ‘제17·18대 국기원 이사장 이·취임식’에 참석해 축사하고 있다.

이미지 확대 김형재 의원이 6일 오전 국기원 중앙수련장에서 열린 ‘제17·18대 국기원 이사장 이·취임식’에 참석해 노순명 국기원 신임 이사장, 윤웅석 국기원장과 기념촬영을 하고 있다.

서울시의회 김형재 의원(국민의힘, 강남2, 문화체육관광위원회)은 지난 6일 오전 국기원 중앙수련장에서 열린 ‘제17·18대 국기원 이사장 이·취임식’에 참석해 전임 이사장의 노고를 기리고 신임 이사장의 취임을 축하하는 메시지를 전했다.이날 행사에는 윤웅석 국기원 원장, 양진방 대한태권도협회 회장, 김중헌 태권도진흥재단 이사장 등 태권도계 주요 인사와 관계자 300여 명이 참석한 가운데, 서명옥 국회의원(국민의힘, 강남 갑)의 “국기원이 번영할 수 있도록 국회에서 든든한 버팀목이 되겠다”는 영상축사에 이어, 내빈 축사자로 소개된 김형재 의원은 태권도 성지인 국기원의 발전을 위한 변함없는 지원을 약속했다.김 의원은 축사를 통해 “새로 취임하신 노순명 이사장님은 풍부한 경험과 리더십을 바탕으로 국기원을 아주 크게 발전시킬 수 있는 분이라고 생각한다”며 “신임 노 이사장님, 윤웅석 국기원장님과 함께 국기원이 세계 태권도의 중심으로서 제2의 도약을 이뤄내길 진심으로 응원한다”고 축하의 인사를 건넸다.그러면서 김 의원은 “국기원이 1972년 설립된 이후 50년이 지나면서 노후도가 심해 그동안 수련생들과 국내외 방문객들의 불편이 컸다”며 “이를 해결하기 위해 그간 서울시 예산을 적극 확보하여 지붕 누수 공사와 냉난방기 설치 등 가장 시급하고 긴급했던 부분들에 대해 최근 개보수를 마쳤다”고 밝혔다.마지막으로 김 의원은 “국기원이 전 세계 태권도인들의 진정한 성지이자 관광 명소로 거듭날 수 있도록 앞으로도 시설 운영의 효율성을 높이고 환경을 개선하는 데 서울시의회 차원의 노력을 멈추지 않겠다”고 강조했다.한편, 이날 취임한 노순명 이사장은 취임사에서 이사회의 소통과 화합을 강조하며 국기원이 세계 인류에 공헌하는 기관으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다는 포부를 밝혔다.온라인뉴스부