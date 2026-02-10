최호정 서울시의회 의장, 국회대로 지하차도 건설 현장 찾아 지반침하 점검

9일 지반침하, 신촌 범죄예방 인프라 구축 현장 차례로 찾아 현장 방문 성과 점검

“현장에서 문제와 개선점을 찾고 끝까지 챙겨 실질적인 변화 이끌 것”

이미지 확대 국회대로 지하차도 건설현장 찾은 최호정 의장

이미지 확대 국회대로 지하차도 건설현장 현황 청취 중인 최호정 의장.

이미지 확대 공동탐사장비 시연중인 최호정 의장

이미지 확대 서대문구 창천동 로고젝터 설치 현장 찾은 최호정 의장

이미지 확대 서대문구 창천동 범죄예방 인프라 구축사업 현황 청취하는 최호정 의장과 정지웅 의원

최호정 서울시의회 의장은 지난 9일 국회대로 지하차도 건설 현장과 신촌 범죄예방 인프라 구축 현장을 차례로 방문해 그간의 현장 방문 성과를 점검했다.앞서 최 의장은 지반침하와 관련해 지난해 시청역 8번 출구 땅꺼짐 현장을 방문해 근본대책 마련을 촉구하고, 이와 관련된 개정조례안 3건을 발의한 바 있다. 서울시 핵심 위원회인 도시계획위원회 위원에 지하안전 전문가를 위촉하고 지하개발 공사장 월 1회, 그 외 지역 격년으로 안전 점검후 결과를 의무적으로 공개하도록 했다.또한 2024년 12월에는 신촌 묻지마 폭행이 있었던 현장을 점검하고 스마트보안등 등 범죄예방인프라 구축사업을 위한 예산을 확보한 바 있다. 이후 지난해 스마트보안등 3대, 로고젝터 13대 설치와 보안등 59대 개량을 완료했다.이날 최 의장은 그간의 현장 방문으로 달라진 현장을 직접 점검하기 위해 나섰다. 먼저 최 의장은 대규모 공사 현장인 국회대로 지하차도 공사 현장을 방문해 공사 현황과 안전 점검 사항을 청취하고 공동탐사장비인 차량형 GPR에 탑승해 어떻게 점검이 이뤄지는지 직접 살폈다.최 의장은 “특히 해빙기를 앞두고 공사 현장에서 지반침하 등 다양한 안전 문제들을 사전에 꼼꼼히 챙겨달라”라고 말했다.이어 서대문구 창천동으로 이동해 어두운 골목에 설치된 스마트보안등과 로고젝터 등을 점검했다. 현장 방문에는 이 지역 시의원인 정지웅 의원이 함께했다.최호정 의장은 “개선 요청 이후 현장이 어떻게 달라졌는지 확인하기 위해 현장을 다시 찾았다”라며 “앞으로도 현장에서 문제를 확인하고 개선점을 찾고 끝까지 챙겨 시민들이 체감할 수 있는 실질적인 변화를 끌어내겠다”고 말했다.온라인뉴스부