박강산 서울시의원 “제2차 청년정책 기본계획 ‘탈가정청년’ 반영 환영”

“서울시도 중앙정부 기조에 발맞춰 관련 지원사업 구체화해야”

이미지 확대 토론회에 참석해 발언중인 박강산 의원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 박강산 의원(더불어민주당·비례대표)은 지난해 12월 26일 정부가 제17차 청년정책조정위원회에서 심의·의결한 ‘제2차 청년정책 기본계획(2026~2030)’에 탈가정청년(가정밖청년) 실태조사 및 지원이 반영된 것에 대한 환영의 뜻을 밝혔다.탈가정청년(가정밖청년)은 가정 내 신체적·정서적 폭력 및 경제적 착취, 방임 또는 학대 등 다양한 이유로 원가족과의 물리적·경제적 단절을 선택해 자립해야 하는 청년을 의미한다. 서울시의회에서는 2024년부터 간담회와 토론회, 시정질문 등 숙의과정을 거쳐 관련 조례가 발의됐으나 집행부의 부동의 의견을 이유로 소관 상임위원회에서 미상정됐다.한편, 서울시는 지난 1월 28일 2026년 제1회 청년정책조정위원회를 개최해 가정폭력 피해청년을 대상으로 ‘서울영커리언스’ 사업에 가산점을 부여하고 ‘청년인생설계학교’에 우선선발 기회를 제공하는 내용이 포함된 제3차 청년정책 기본계획을 심의한 바 있다.이에 박 의원은 “제도적 사각지대에 놓인 청년 의제를 수면 위로 끌어올리기에는 턱없이 부족하며 형식적인 수준이다”라며 “서울시를 비롯한 지방정부는 중앙정부의 기조와 발맞춰 탈가정청년과 관련된 지원사업을 보다 구체화해야 한다”며 당부의 말을 전했다.그는 이어 “사회적 목소리를 잃어버린 청년을 정책의 대상자로 발굴하는 것이 국민주권의 가치에 부합한다”며 탈가정청년과 관련된 전국단위 및 지역별 실태조사를 하루빨리 실시할 것을 촉구했다.온라인뉴스부