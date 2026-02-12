정준호 서울시의원 “스마트 교통체계, 기술 발전 넘어 시민 안전으로 환원돼야”

정 의원, 스마트 교통기술에 대한 제도·정책적 뒷받침 통한 교통안전 선순환 구조 필요성 강조

이미지 확대 지난 11일 ‘스마트 교통체계를 활용한 교통안전 증진방안 모색 토론회’에서 개회사를 하는 정준호 의원

이미지 확대 지난 11일 ‘스마트 교통체계를 활용한 교통안전 증진방안 모색 토론회’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있따.

서울시의회 교통위원회 정준호 의원(더불어민주당·은평4)이 지난 11일 ‘스마트 교통체계를 활용한 교통안전 증진방안 모색 토론회’를 개최하고, 스마트 교통기술이 시민의 일상 속 안전으로 작동하기 위한 정책 방향을 논의했다.정 의원은 개회사를 통해 “최근 인공지능, 빅데이터, 사물인터넷 등 첨단 기술의 발전으로 교통정책 역시 새로운 전환점을 맞이하고 있다”고 언급하며, 정책이 기술의 발전을 제도적으로 뒷받침하고 그 기술이 다시 시민의 안전과 교통 복지 증진으로 환원되는 구조를 마련해야 한다고 강조했다.발제를 맡은 한국교통연구원 조윤지 연구원은 스마트 교통체계 기반 보행자 안전시설의 효과와 과제에 대해 발표하며, 바닥형 보행신호등의 안전하고 합리적인 활용을 위한 정책 과제를 제안했다.조 연구원은 설치 여부 판단을 위한 정책 기준과 원칙을 명확히 하고, 시설 확대 중심에서 관리와 품질 중심 정책으로의 전환, 기술의 단계적 고도화 및 설치-운영-점검 보수 전 과정을 연결하는 관리 프로세스 표준화 필요성을 강조했다.토론자로 참석한 패널들 역시 유관 기관 협력을 통한 품질 개선과 효율적인 유지관리를 위한 시스템 구축 필요성에 대해 공감대를 형성했다.정 의원은 토론회를 마무리하며 “오늘 논의된 제언을 바탕으로 설치 기준의 합리화, 유지관리 체계 개선, 예산의 효율적 운용까지 서울시 교통정책에 실질적으로 반영될 수 있도록 의회 차원의 역할을 다하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스부