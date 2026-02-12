이민옥 서울시의원, 성동구 청년단체 킹십리로부터 ‘성동구 진상(眞賞)’ 감사장 받아

지역의 가치를 탐구하고 킹십리를 안팎으로 적극 알린 공로 인정

‘킹십리 2026 신년회’ 시상식에서 감사장 전달

이미지 확대 지난 7일 성동구 청년단체 킹십리로부터 ‘성동구 진상(眞賞)’ 감사장을 받은 이민옥 의원이 활짝 웃으면 기념촬영을 하고 있다.

이미지 확대 지난 7일 열린 ‘킹십리 2026 신년회’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.

이민옥 서울시의원(성동3, 더불어민주당)은 지난 7일 성동구 청년 네트워킹 단체인 ‘킹십리’로부터 지역 가치 확산과 킹십리를 비롯한 청년 활동 지원에 기여한 공로로 ‘성동구 진상(眞賞)’ 감사장을 받았다.‘킹십리’는 성동구 사근동에 위치한 동명의 청년 공간을 거점으로 활동하는 네트워킹 형태의 청년 단체로, 최근에는 사회적 고립을 경험하는 청년들이 지역사회와 연결될 수 있도록 다양한 프로그램을 운영하고 있다.이날 감사장 수여식은 성동안심상가 8층 대회의실에서 열린 ‘킹십리 2026 신년회’에서 진행됐다. 올해로 활동 4년 차를 맞은 킹십리는 그동안 함께해온 이들에게 감사의 마음을 담아 재치 있는 이름의 상장과 선물을 전달했다.이 의원이 수상한 ‘성동구 진상(眞賞)’은 지역의 진짜 가치를 탐구하고, 킹십리의 활동을 대내외에 널리 알린 인물에게 수여되는 상이다. 그는 그동안 사근동을 기반으로 한 청년들의 활동을 적극 지원하며 소통해온 점을 높게 평가받았다.특히 이 의원은 수상 소감을 통해 킹십리와의 첫 인연을 회상하며 소회를 밝혔다. 그는 “사근동 폐가킹의 공간들을 하나씩 리모델링하며 공간에 의미를 채워가던 킹십리가 이제는 지역 청년들의 든든한 연결망으로 성장해 가는 모습에 깊은 감동을 받고 있다”며 “이번 상은 단순한 감사의 표시를 넘어, 앞으로 더 적극적으로 킹십리와, 청년들과 연대하라는 의미로 소중히 간직하겠다”고 말했다.이어 “사회적 고립을 겪는 청년들이 지역사회와 다시 연결되어 각자의 가치를 찾을 수 있도록 제도적 뒷받침도 아끼지 않겠다”며 “단순한 지원을 넘어 킹십리를 비롯한 지역 청년 단체들이 보다 안정적으로 뿌리 내릴 수 있는 환경을 조성하는 데 앞장서겠다”고 강조했다.온라인뉴스부