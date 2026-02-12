메뉴
임규호 서울시의원 “323억원대 중랑패션센터 드디어 준공 눈앞에… 밀라노 파리와 어깨를 나란히 할 패션 무대로 거듭나길”

수정 2026-02-12 11:16
입력 2026-02-12 11:16

서울 자치구 최대 규모 ‘스마트앵커’… 기획부터 전시까지 원스톱 지원
상봉역세권 교통 허브와 시너지 기대… 중랑 경제의 ‘새로운 심장’ 예고

임규호 서울시의원
패션 봉제의 성지로 알려진 중랑에 패션센터가 들어선다.

임규호 서울시의원(더불어민주당, 중랑2)은 “연면적 6200㎡의 중랑패션지원센터(스마트앵커)는 패션 인재를 육성하는 프로그램 운영과 함께 온라인 론칭, 촬영, 재단, 장비, 라운지, 전시 쇼룸까지 원스톱으로 지원하는 종합기관으로, 서울 자치구 중 최대 규모로 지어진다”고 밝혔다.

이어 임 의원은 “패션 봉제업이 중랑 산업의 70% 이상을 차지하는 만큼, 집중 육성을 통해 제2의 성수동을 꿈꾸고 있다”고 강조했다.

이를 추진하기 위해 인근 지역은 패션특별지구로 지정돼 도시 재생이 추진되고 있다. 중랑구의 패션 경쟁력을 강화하고 일자리 창출 및 지역 경제를 활성화하기 위해서다. 현재 진행 중인 용역이 완료되면 이를 기반으로 약 200억원을 확보하는 것이 목표다.

7호선과 경의중앙선, 경춘선 및 GTX-B 노선이 위치한 동북부의 교통 요충지 상봉역세권 인근에서 현재 중랑 경제의 심장으로 거듭나고 있는 상봉동 상권과 함께 앞으로 위치하게 될 중랑문화원, 지역 주택 재정비 등이 시너지를 발휘하면 경제 활성화가 배가될 것으로 예상된다.
임 의원은 “경제와 교통의 기반을 토대로 서울 패션의 심장이 될 수 있도록 허브 구축에 앞장서겠다”고 전했다.

패션 봉제업이 중랑 산업에서 차지하는 비중은?
